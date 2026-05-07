Зуека се връща у нас

Васил Василев-Зуека обяви, че се връща на родна земя с нова изложба, която ще се състои в Пловдив, пише Телеграф. Тя носи името „Аз, клоунът", като Зуека отдавна се е отдал на рисуването, макар и далеч от България, а това няма да е първата му изложба на родна зема. Жителите на града под тепетата ще могат да се насладят на поредната изложба на Васил Василев-Зуека, която ще бъде

открита на 9 май от 14,00 ч. в галерия U Park. Тя ще продължи до 15 май включително, а темата на картините му този път изглежда очевидна, както и името - „Аз, клоунът".

От малкото илюстрации и картини, които той все пак сподели с публиката си онлайн, може да се види един постоянно присъстващ елемент, или всъщност няколко - празненство, клоун, сцена, танц.