БЕЙБИ БУМ в хайлайфа! Гала, Катето Евро и Ваня Цветкова гушкат внуци

Светското ни пространство е в трепетно очакване, този път обаче не под блясъка на прожекторите и микрофоните, а под знака на бибероните и детските колички.

Дузина български актьори, лица от телевизионните екрани и дизайнери официално влязоха в най-престижните семейни роли и щастливо сменят памперси, пише "България Днес".

Сред първите, които се похвалиха с щастието, е дизайнерката и създателка на модна къща „Рошавата гарга“ Албена Александрова. Нейният син Александър я дари с внук, който проплака в столичната болница „МБАЛ Надежда“. Малкият също носи името на баща си – Александър, и бе изписан в традиционна народна носия, а развълнуваната баба, която поля събитието чак в Тоскана, гордо обяви:

„Роди се княз Александър! Моят цар ме направи баба – една луда баба с късмет. Наздраве, от утре си налягам парцалките!“.

В трепетно очакване на второ внуче е тв водещата на „На кафе“ Гала. Дъщеря й Мари Константин е бременна и се очаква бебето отново да е момиченце като първородната й дъщеря Лора. Мари от години е в хармонична връзка с Константин – син на близката приятелка и колежка на Гала, Деляна Маринова – Джуджи. Младото семейство е заедно още от ученическите си години, а от две лета живее в просторен апартамент в елитен затворен комплекс в София.

Щастливи вълнения не липсват и в дома на Катето Евро, която също чака второ внуче, но този път момченце. Бебето е от новата снаха на актрисата – Ивелина Чоева, и сина й Александър Кадиев. Сашко вече има едно момиченце от бившата си половинка Таня Тончева, което носи гордото име на баба си – Катерина.

С бурни емоции и детски плач е пълна и къщата на Ернестина Шинова и Андрей Слабаков в Бояна. Артистичното семейство наскоро посрещна второ внуче – малкия Борис, който се роди на 25 март тази година. Заедно с 2-годишната си сестричка Елеонора двамата са най-голямото щастие за Ернестина и Андрей, които активно помагат в денонощните грижи. Любопитното е, че майката на децата и единствена дъщеря на фамилията – Йоанна, не последва стъпките на родителите си, а се отдаде на медицината и работи като лекар-инфекционист, а съпругът й е известен ортопед.

На крилете на щастието е и усмихнатата Марта Вачкова. За нея малкият Сава е първородно внуче, с което я дари дъщеря й Рада Миладинова и нейният партньор – реставраторът Илия.

„Щастлива съм, какво да кажа друго!“, не крие вълнението си щурата ни актриса.

Далеч от медийния шум и светлините на прожекторите друга кинолегенда – Ваня Цветкова, също е станала баба на момиченце. Актрисата, която от години живее в САЩ и предпочита спокойния живот, до последно е пазила благата вест в тайна, но в момента активно помага в отглеждането на бебето. То е първа рожба за 39-годишния й син Павел и неговата американска половинка, с която живеят на семейни начала. Близки до звездата от „Комбина“ издават, че тя е на седмото небе от щастие и прекарва всяка свободна минута с внучка си. Миналата година Ваня Цветкова дори е посетила България инкогнито, за да запази личния си свят далеч от публичното внимание.

Истински емоционален бум преживява и обичаният комик Любо Нейков, който се готви да стане най-щастливият вуйчо в света. Неговата племенница Инна, която актьорът приема и отглежда като своя дъщеря, е бременна с първото си дете от дългогодишния си партньор Евгени. Историята на семейството е изключително трогателна – преди 12 години братът на Любо, Цветан, умира внезапно от инфаркт и оставя 16-годишното момиче без баща. Тогава Нейков веднага я прибира под крилото си, става неин официален настойник и се грижи за нея с безгранична обич, а Инна и до днес го нарича свой „втори баща“. Днес красивата брюнетка е сред най-уважаваните и всеотдайни млади акушерки в столичната болница „Майчин дом“. Новината за бебето е донесла огромна радост в цялата фамилия – бащата на Любо, Иван, сияе, че ще стане прадядо, а 16-годишната дъщеря на актьора, Ана, няма търпение да влезе в ролята на леля.

С толкова много бебета на хоризонта, родният хайлайф официално заменя вечерните партита с денонощни дежурства около количките и креватчетата. На добър час на голямото и шумно звездно семейство, което тепърва ще ни радва с още щастливи новини!