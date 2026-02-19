Пълен списък на ергенките от новия сезон! (+СНИМКИ и любопитно инфо)

Две ергенки отпаднаха от предаването в последния момент. Точно преди да тръгнат за Шри Ланка, от шоуто отпаднаха Елен Мишел и Тифани. Едната се отказва по лични причини, а за другата продуцентите разбират, че си има сериозен приятел, и заради нарушение на правилата на шоуто е отстранена.

На нейно място влиза Алия от Казахстан. Красавицата е художник, вярва в любовта и получава черна роза от водещия Наум Шопов. Розата ще я спаси от първа номинация, тъй като останалите имат предимство пред нея, защото познават ергените.

В същото време трима ергени влизат в конкуренция един с друг в борбата за сърцата на 21 моми в най-голямото шоу в ефира „Ергенът".

36-годишният Кристиян Генчев, 30-годишният Стоян Димов и 27-годишният Марин Станев ще търсят не просто привличане, а осъзната любов и споделени чувства.

Новият пети сезон стартира и с водещ Наум Шопов, който държи баланса между емоциите и правилата на формата. В търсене на любовта в шоуто се включи и момичето на „България Днес" – журналистката – Симона Пантова. Преди да отпътуват за Шри Ланка, всички момичета ce срещнаха с близки на ергените.

Вероника, 30 г., куклена актриса

Вероника е родена на една и съща дата с ергена Стоян. Жизнерадостна и артистична, тя влиза в предаването с позитивна енергия и голямо сърце. Обожава животните и има котка, която определя като своята най-вярна компания у дома.

Нурджан, 30 г., историк

Нурджан е историк и не смята, че само по снимки може да бъде привлечена от определен тип мъж. Иска да се запознае отблизо и с тримата ергени, за да избере този, който ще я „грабне".

Михаела, 23 г., не работи

Михаела признава, че никога не е виждала себе си в подобен формат. „До този момент всеки път съм си казвала, че няма шанс да участвам в риалити като „Ергенът", но тази година видях кой ще е единият от ергените и реших да опитам", споделя тя. Интересът й е привлечен от Марин.

Цветелина Велева, 24 г., финансов брокер

Цветелина е амбициозна, директна и без притеснение заявява целите си: "Искам да стана богата, но сама да си изкарвам парите". Тя е майка на 4-годишен син и търси силен мъж в предаването. В шоуто се насочва към Стоян.

Цветелина Ненова, 22 г.. студентка

Цветелина Ненова е студентка с амбиции в сферата на науката, в бъдеще иска да се занимава с клетъчни проучвания. Влиза в "Ергенът" с ясната цел да намери любовта, но не изключва никого още в началото. За нея възрастовата разлика не пречка и ще опита и с тримата ергени.

Татяна, 37 г., предприемач

Татяна е предприемач с опит, характер и житейска история зад гърба си. Тя е разведена от пет години и оттогава не е имала сериозна връзка. Майка е на 8-годишна дъщеря - най-голямата й гордост и мотивация. Живяла е в Щатите с американец, а връзката е била токсична. Болката я изградила като силен човек.

Симона, 25 г., журналистка

Журналистката Симона Пантова също влиза в „Ергенът" със заявката, че трябва да опознае и тримата ергени, за да се заяви като тяхна дама. Търси мъж, който да има силни качества и жената да има какво да учи от него. Влиза заради Марин, който е висок и отговаря на стандартите й.

Румяна, 25 г., специалист в сферата на финансите

Румяна признава, че е впечатлена от начина, по който Крис заявява целите си директен, ясен и категоричен, без желание да губи време. Именно такава решителност търси и в мъжа до себе си. В същото време не крие, че има интерес и към Марин.

Пламена, 26 г., собственик на салон за красота

През 2018 г. тя претърпява сериозна катастрофа, променя която изцяло живота й. Следват няколко последователни операции на главата - изпитание, което я калява и я кара да преосмисли приоритетите си. В шоуто влиза заради Стоян.

Мария, 35 г., технически консултант

Първата обявена участничка е Мария - технически консултант, която пристига директно от Париж. И не просто за приключението тя признава, че дори е напуснала работа, за да бъде тук и да се бори за сърцето на Кристиян. Мария заявява, че не търси мъж на всяка цена, а съучастник. И истински партньор.

Мануела, 24 г., социален работник

Мануела работи като социален работник - професия, която избира със сърце. Тя е по душа бургазлийка и вярва, че семейството стои в основата на всяка здрава връзка. Очаква с нетърпение срещата си със Стоян, заради когото е в предаването.

Илияна, 24 г., Дигитален маркетинг

Илияна се занимава с дигитален маркетинг. До момента е имала само една сериозна връзка, която приключва преди две години - опит, който й помага да изясни какво търси оттук нататък. В „Ергенът“ влиза с ясни предпочитания - най-силно я привлича Стоян.

Елеонора, 35 г., гл. счетоводител

Елеонора е пловдивчанка, която влиза уверено и без колебание заявява намеренията си. "В момента, в който видях Крис по телевизията, казах си – това е моят мъж!", категорична е тя. Елеонора споделя, че е необвързана „вече не знам откога", и се описва като жена, която знае какво иска от живота си.

Елена, 26 г., Дентален асистент

Елена е от Видин, а в момента живее в София и работи като дентален асистент. Мечтае да изживее "детската любов", онази нежна, чиста и лека връзка, която все още търси. Тя влиза да ce бори за сърцето на Марин.

Доника, 29 г., психолог

Доника влиза в „Ергенът" с фин подход и доза символика. По професия е психолог, а е в предаването за Крис и Стоян. Това я поставя в по-сложна позиция още от самото начало - ще следва ли сърцето си, или ще изчака да види накъде ще духне вятърът?

Бетина, 30 г., специалист данъчни и финансови услуги

Бетина влиза в „Ергенът" с ясната идея, че когато става въпрос за семейство и дете, до нея трябва да стои правилният човек. Според нея е важно да опознае всеки от тях, преди да реши кой може да бъде мъжът до нея и евентуалният баща на бъдещото и дете.

Белослава, 27 г., фармацевт

Белослава работи в аптека. Родом е от Плевен, а участието й в "Ергенът“ се оказва приятна изненада - по-малката й сестра я записва за кастинга, без тя да подозира. Едва след това Белослава разбира, че ще се впусне любовното приключение.

Анастасия, 28 г., асистент

Анастасия работи като административен асистент. Тя признава, че харесва силни мъже и истински джентълмени. За нея традиционните ценности са важни, а мъжът трябва да обгрижва жената до себе си.

Засега тя открива именно тези качества в Крис. Живее в Лондон от пет години, където е завършила бизнес мениджмънт и маркетинг.

Ангелина, 24 г., танцьор

Ангелина е професионален танцьор. Рускиня по произход, тя се определя като жена без излишна злоба и ревност и вярва, че отношенията трябва да се градят върху уважение и спокойствие.

B „Ергенът" влиза с фокус, насочен към Марин.

Анабела, 31 г., миглостилист

Анабела работи като миглостилист. Последните 7 години живее в Англия, където не ce страхува от работа. За да се развива и издържа сама, работи на три места. Признава, че най-много й допада Кристиян, но закъснял полет от Тайланд проваля плановете й - не се вижда с близките му. Но все пак влиза, заради Стоян.

Алия, 32 г., художник

Красивата Алия от Казахстан е художник, учила в София и останала тук. Търси мъж с нейните ценности, интелигентен и с добро образование. Черната роза ще я спаси на първата церемония на розата, защото останалите имат предимство вече да познават момчетата.

И тримата много я харесват.