Георги Семерджиев подготвял бягството си от затвора като убиеца Владимир Пелов

Дрогираният пътен джигит планирал да духне към Сърбия с помощта на каналджии, чудел се как да си премахне татуировките на лицето

Бившият футболист Георги Семерджиев, който излежава 20-годишна присъда за убийството на пешеходките Христина Дилева и Хариет Стефанович, които дрогиран помете с мощния си джип на столичния бул. „Черни връх“ през лятото на 2022 г., е планирал дръзко въоръжено бягство от Софийския затвор. Това научи „Уикенд“ от свой източник от МВР.

Информацията, че Семерджиев подготвя бягството си от затвора постъпила в полицията миналото лято след разбиването на банда каналджии, прекарвали нелегално мигранти към Сърбия, твърди източникът ни. Оказало се, че хора от обкръжението на татуираният пътен рецидивист са търсили начин Семерджиев да бъде изведен нелегално от България по „бежански“ коридор.

„Заловените каналджии от Радомир твърдят, че са отказали да поемат

прехвърлянето на Семерджиев към Сърбия

заради огромния риск, на който ще бъдат изложени. Въпреки това постъпилата информация беше докладвана в Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ и мерките за сигурност спрямо Семерджиев бяха засилени“, разказва високопоставен полицейски служител.

Владимир Пелов

Твърди се, че планът за бягство на Семерджиев от Софийския затвор е бил идентичен с дръзкото бягство от пандиза на серийния убиец Владимир Пелов и Радослав Колев, които през месец април 2018 г. офейкаха през централния вход на Централния софийски затвор, въоръжени до зъби и без да срещнат каквато и да било съпротива от надзирателите. И до ден днешен не е известно как Пелов е

съумял да вкара пистолет в пандиза,

предположенията са, че огнестрелното оръжие е било внесено на части. Два месеца след въоръженото си бягство от затвора Владимир Пелов беше убит в родния си град Пазарджик в престрелка с Марио Панчев – Големия, който също загуби живота си. Съдбата на другия беглец Радослав Колев пък е неизвестна – той така и не беше открит, а предположенията на криминалистите са, че Колев е бил ликвидиран и заровен от Владимир Пелов в гориста местност край Пазарджик броени дни след бягството им. Други обаче настояват, че Радослав от години живее в държава от Латинска Америка, където развива престъпна дейност.

Миналото лято Георги Семерджиев беше

преместен в затвора в Бобов дол

заради натрупана серия от нарушения в Софийския затвор и постъпили данни, че разпространява наркотици зад решетките. Тогава стана известно, че дрогираният убиец на пътя е използвал над 10 различни мобилни телефони в затвора и че дори успял да се обзаведе с обувки с железни шипове тип „котки“, както и с нож с 12-сантиметрово острие. Някои подозират, че обувките с шипове са били нужни на Семерджиев за преодоляването на 5-метровата ограда на Софийския затвор.

Надзиратели пък научили от съкилийници на Георги Семерджиев, че бандитът се чудел по какъв начин да премахне татуировките си на лицето, които го правили лесно разпознаваем и приковавали всички погледи към него. Твърди се, че Семерджиев се сближил зад решетките и с няколко закоравели престъпници, изтърпяващи тежки присъди, които

пробвал да приобщи към плана си за бягство.

Пред затворници обяснявал, че не иска да пропилее най-хубавите си години зад решетките и да излезе от пандиза в пенсионна възраст. Разправял, че имал заделени пари – над 250 000 лева, с които можел да започне нов живот далеч от България.

„Георги Семерджиев беше преместен в затвора в Бобов дол, който е най-строго охранявания в България не заради множеството нарушения и сигналите, че разпространява наркотици в Софийския затвор, а заради постъпилите данни в МВР, че подготвя бягството си. Всички надзиратели са инструктирани да го наблюдават с повишено внимание, а килията му се проверява за забранени предмети буквално всеки ден“, признават пред „Уикенд“ от Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“.

През пролетта на 2024 г. Георги Семерджиев беше окончателно осъден на 20 години затвор за причинената от него в пияно и дрогирано състояние тежка катастрофа с две убити момичета на столичния бул. „Черни връх“, състояла се на 5 юни 2022 г. Тогава джипът на дрогираният Семерджиев, летял по бул. „Черни връх“ в посока „Джеймс Баучер” със 166 км/ч при позволени 50 км/ч., блъсна таксиметров автомобил и при удара возилото се разцепи на две, помитайки вървящите по тротоара Христина Дилева и Хариет Стефанович.

Разследването установи, че на 17-ата секунда след катастрофата Семерджиев излиза от колата си. В нея обаче той оставя телефона си, дясната маратонка, други свои лични вещи, както и метамфетамин в барчето между предните седалки. Тичешком с една обувка, побягва по ул. „Димитър Хаджикоцев” и малки пресечки на кв. „Лозенец”. Отива до своята автомивка и настоява да му извадят служебна кола. Служителите обаче казват, че нямат карта за бариерата. Семерджиев се отправя към дома си на ул. „Горски пътник”, но стигайки там, разбира, че няма ключ. Тогава

търси помощ от полицайката Симона Радева.

Около 23,45 часа тя му носи стълба и впоследствие, заедно с двама служители на Четвърто РПУ в София, му помага да се прибере. Семерджиев беше задържан в дома си едва на следващия ден около 13 часа.

Полицайката ятак на Семерджиев - Симона Радева, пък беше осъдена преди няколко месеца на 5 години затвор от Софийския районен съд заради укривателство на пътния джигит, но се оказа единствената подсъдима сред 40 полицаи, закриляли джигита през годините. Вътрешната проверка на МВР по случая беше заметена, макар преди 3 години тогавашния главен секретар на силовото ведомство Петър Тодоров да обяви, че проверката е установила, че 40 полицаи са помагали на Семерджиев през годините да се движи по улиците без шофьорска книжка и без да спазва правилата за движение. При трима от тях били установени близки отношения със Семерджиев, като за тях можело да се говори, че са разпъвали чадър над него. Тодоров обеща, че полицаите ще бъдат наказани, но отказа да съобщи колко от тях ще бъдат отстранени от длъжност. Въпреки уверението му, че материалите от вътрешната проверка са предадени на прокуратурата и предстои повдигане на обвинения срещу някои от ченгетата, това така и не се случи.