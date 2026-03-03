Бг звездите, които обичат Дубай! Мария ходила над 20 пъти (СНИМКИ)

Дубай, който в момента е една от жертвите на атаката с ракети от Иранските власти, е обичана дестинация за родните ВИП-ове. Сред върлите фенки на емирството е Мария, която преди години признава, че е ходила там 17 пъти. Вероятно вече са над 20. „За мен това е едно уникално място“, признава фолк звездата.

Дубай се харесва и на колежката й Палома, която заживява там със семейството си. В далечния арабски мегаполис се е установила преди години и шеф Силвена Роу. Ергенката Айлин Бобева не пропусна да попече прелестите си на плажа „Джумейра бийч" под парещото слънце.

От същото място се щракнаха и семейство Бачорски - бизнесменът Даниел и жена му Анастасия, пише "България Днес".

Под палмите на тузарския плаж се появи и провокативната плеймейтка Дилена, която изпъчи силиконовите си придобивки. Пред хотела „Палм Джумейра" се пусна и друга плеймейтка - Моника Валериева.

Пред гората от небостъргачи позира гласовитата Бони. Популярната дестинация е любима и на непокорния й колега от попфолка Емрах. Той подкара лъскаво ферари, облечен като арабски шейх.

Звездата на чалгата Галена също се отбеляза от Дубай, като тя предпочете гледката отвисоко. Преди това се отдаде на шопинг.

По луксозните магазини в града се разходиха и легендите Ивана и Малина. Атракциите на Дубай посетиха и приятелките Преслава и Софи Маринова.

Скандалната миска Катрин Йорданова предпочете да се увековечи пред хилядите светлини на космополитното място, както и плеймейтките Нора Недкова и Златка Райкова.