Жени Калканджиева: Никой не поръчва момиче с корекции! (Какво още разкри)

Жени Калканджиева е родена на 20 февруари 1975 г. в София. Още като тийнейджърка тя става модел и ма-. През 1996 г. Жени стига до шесто място на световния конкурс „Мис България", което автоматично я превръща в най-популярното лице у нас. По-късно основава модна агенция, която успешно менажира и до днес.

Омъжена е за бизнесмена Стефан Манов-Тачо, от когото има 16-годишен син. През годините Калканджиева е участвала в редица телевизионни риалитита като „Къртицата“, „ВИП Брадър“ и „Биг Брадър". Участвала е в няколко игрални филма като "Чуй звездите" (2003), "Ятаган" (2020) и криминалната комедия „Аферата Пи- касо“ (2022), където влиза в образа на съдийка.

Ето какво разказа в интервю за „България Днес“.

Жени, вярно ли е, че освен да търсите лица за модните подиуми и реклами, набирате и хора, подходящи за инфлуенсър маркетинг?

Да, това е нова ниша на модния пазар. Защото той така се преобърна с главата надолу, че клиенти търсят модели, които да имат свои собствени последователи, е бонус за рекламодателя.

Това наложи да разгърнем палитрата си и да включим инфлуенсър маркетинга в дейността на модната ни агенция. Все по-често имаме запитвания от клиенти дали моделът, който ще се снима за тяхната реклама, е инфлуенсър, колко последователи има и колкото повече има, се заплаща допълнително. Освен това изискват моделът да качи рекламните снимки в неговия профил, което придава допълнителна рекламна стойност за рекламодателя. А ние редовно обучаваме самите ни модели как да си поддържат профила професионално, как да бъдат активни и най-вече да бъдат съобразителни към съдържанието, което качват. Това търси пазарът в момента.

Случва ли се клиенти да наемат момиче, което няма визията на модел, но е успешен инфлуенсър?

Когато става въпрос за клиенти, които се занимават с облекло, търсят стандартните пропорции на манекена, но когато насреща си имате клиенти с продукти, те търсят по-скоро популярността, а не външния вид. Все по-често се поръчват лица и типажи, които са по-близки до обикновения човек, а не супермодели, защото тенденцията е хората да се оприличават и припознават в модела, а не в манекена. Затова ние имаме по-младежки и обикновени лица, особено пък при тийнейджърските стоки. Знаете, че основната таргет група, която най-много пазарува, по-скоро която изнудва родителите си да пазарува, ca децата от 6-годишна до 15-годишна възраст. Всички родители знаем, че когато детето ти те побърква и тропа с крак две-три седмици, накрая ce предаваш и купуваш само и само то да престане. Клиентите ни търсят разпознаваеми обикновени лица за този тип реклами, но и популярност на лицето в социалните мрежи.

Синът ви, който направи 16 г., активен ли е в социалните мрежи?

В интерес на истината - не! Въпреки че аз съм доста социална като човек и бизнесът ми е такъв. Синът ми е зодия Дева и е много скромен, не обича да се показва. Неговите приятели искат да идват на мои събития и ревюта, а него го е срам. Аз не съм от родителите, които имат болни амбиции - дайте сега, понеже синът ми е висок и хубав, да стане модел. Не, аз го оставям да си избере пътя сам, който ще му носи удовлетворение на него.

Какви са неговите интереси?

Той е в паралелка "Изкуствен интелект и програмиране на роботи" и се увлича по компютрите. Това му е интересно.

Жени, какво е да си на 50 г., тежи ли ви, миналата година празнувахте своя юбилей?

Същото като да си на 49 г. Аз не съм от най-суетните жени, които преживяват остаряването тежко с депресии и кризи. Не, при мен животът си тече и нищо не се е променило. Разбира се, на външен вид, щем не щем, всички остаряваме, но за мен това никога не е било драматично. Нито се притеснявам, нито се срамувам от него.

Как свиквате с линиите под очите?

Най-рязката промяна, която се случи при мен, бе при настъпването на климактериума, при който имаше скоростно и бързо развитие на старостта на лицето ми. Но, слава Богу, има леки процедурки, които не са агресивни и не включват скалпели, на които се подлагам. Слагам тук-таме малко ботоксче, аз по принцип съм противник на тези неща за младите хора, но след 40 г. жената трябва да се грижи за себе си. Освен неинвазивни процедури, правя си и маски и малко повече внимавам, но все пак продължавам да се смея, при това от сърце. Защото познавам жени, които не се смеят, за да не им станат бръчки. Но не държа чак толкова много на тези неща, защото аз съм свикнала с остаряването много отдавна. Когато бях на 30 години, всичките ми модели бяха на 16. На моите 40 г. моделите ми пак бяха на 16 г., сега съм на 50 г. и пак по цял ден около мен са 16-годишни. И така отрано аз свикнах покрай работата си да виждам младостта наоколо и да приемам старостта си.

Какво ще кажете на момичетата, които масоВО злоупотребяват с ботокс и хиалурон и на 20-25 г. приличат на безжизнени бетонирани мумии в лицата си?

Просто им казвам да внимават. Аз влизам в обувките на всеки, който не се харесва достатъчно, но нека не забравят, че най-важното нещо е човек да има своя собствена уникална идентичност и правото да бъде по-различен. Нали виждате сега с този изкуствен интелект как всички в социалните мрежи заприличаха на приятелките си, а не трябва.

Какво се търси във вашия бранш,

Различното, интересното. Дори понякога една бенка може да внесе характер на лицето и клиентите да полудеят по това. Затова съветвам момичетата да стоят далеч от силните корекции и да не прекаляват.

Клиентите ви поръчват ли момичета с ботокс и хиалурон в устните?

Не. Категорично не се искат момичета с корекции. Направените устни винаги си личат и никой не иска направени момичета. Всички клиенти държат на естествената красота. Това е посланието ми към млади - не пипайте младостта, красотата, идентичността и различността на лицето си.