Кристина Вампила, лелята на Бареков, го проклела – знае датата на смъртта му!

Проваленият журналист и неосъществен политик Николай Бареков крие една необичайна семейна тайна. Неговата леля е скандалната дизайнерка Кристина Вампила – известна преди години със странната си слабост да спи в ковчези заедно с партньора си Константин.

Ексцентричното ѝ облекло, вдъхновено от Дракула, и до днес е способно да смрази кръвта дори на хора със здрави нерви. Но не дрехите са истинската тайна, която Бареков пази – а психичното състояние на своята леля.

Скандалният тандем Кристина и Константин Вампила

Кристина, сестра на майка му Магдалена, дълги години се лекува в специализирани психиатрични заведения, но без успех. Психиатри напомнят, че подобни страдания често се предават по наследство. Може би именно затова Бареков избягва всякаква връзка с нея.

Според слухове, и той самият не е подминат – неведнъж е късан на психотестовете при опитите си да вземе шофьорска книжка. Накрая се сдобива с такава, но никога не сяда зад волана. И до днес разчита на личен шофьор.

Отношенията между племенник и леля са отдавна влошени. Кристина Вампила, която днес се укрива заради големи дългове, преди години в интервю заяви, че е „проклела“ Николай Бареков заради неговата алчност и продажност. Тя твърдеше дори, че знае точната дата и час на смъртта му.

Малко след скандалната изповед видеото мистериозно изчезна от интернет. Днес дизайнерката е неоткриваема – не е изключено отново да се лекува в психиатрия.

Бареков израства в изключителна бедност.

Майка му е чистачка, а баща му работи като техник в Пловдивския театър. Мечтае да учи журналистика в Софийския университет, но поради липса на средства записва Пловдивския – специалност „Български език и литература“.

Първата му работа е като учител. Но амбицията му за слава и пари е неудържима. В началото на демокрацията майка му Магдалена работи като чистачка в централата на СДС и именно тя го насочва към младежкото СДС, а после и към политиката чрез журналистиката. Първите стъпки Бареков прави през 1992 г. в пловдивското радио „Канал Ком“, управлявано от журналиста Живко Желев. През 2000 г. се премества в София и става водещ на политическо токшоу по телевизия „Европа“. От 2003 до 2010 г. е лице на сутрешния блок на bTV – периодът, който му носи най-голяма популярност. Следва отстраняването му от екрана поради съмнения за корупция, носят слуховете в медийните среди.

Сватбата на Евгения и Николай в Пловдив

Успешен ход в живота му се оказва бракът със заможната Евгения. Първоначално семейството ѝ не го приема заради бедния му произход и слабия английски, но любовта надделява. Лично Бойко Борисов, тогава кмет на София, ги оженва в кабинета си.

В последните години Николай Бареков се препитава, като атакува или защитава определени личности и партии срещу заплащане. Сред тях – и ролята му на защитник на Ахмед Доган, която обаче не убеди публиката.

На парламентарните избори бе водач на листа на АПС (структура, близка до ДПС – Доган) във Враца, но не успя да влезе в парламента.

Обществото помни добре „спектаклите“ му – как печеше кебапчета, как четеше английски вестник обърнат наопаки и как бе замерян с фекалии на предизборни митинги. Бареков обаче не се отказва – за пари е готов на всичко.

Пече кебапчета

Чисти се от фекалиите, с които го замерват

Предстоят още сензационни истории: как Николай Бареков получавал по 30 хиляди лева месечно от КТБ за сайтовете Bnews и Blife, но харчел парите за жени;

за голямата му любов – Мис България Ингрид Цветкова;

за аферата му с Деси Цонева;

за Мария Календерска – бившата му секретарка, която го „върза“ с четири деца.