Финалът на „Капките“ – далеч от миналогодишния триумф: слаби имитации, вонящи тоалетни и пуканки за 13 евро

Финалът на новия сезон на „Като две капки вода“ тази година остави смесени впечатления у зрителите, въпреки големия мащаб на събитието и традиционно силния интерес към формата. Шоуто, което от години е едно от най-гледаните телевизионни предавания в България, събра финалистите си пред около 12 000 зрители в най-голямата зала у нас, която най-вероятно ще бъде избрана и за конкурса „Евровизия”.

Въпреки внушителната сцена и многобройната публика, тазгодишният финал беше определен от мнозина като доста по-слаб в артистично отношение в сравнение с предходните сезони. Основната причина за това впечатление са по-неубедителните имитации на част от участниците, които не успяха да достигнат нивото на детайлност, енергия и сценична трансформация, характерни за най-силните издания на шоуто. Въпреки усилията и професионализма на изпълнителите, част от образите останаха недоизградени, а вокалните и актьорските превъплъщения не убедиха публиката в пълната автентичност на ролите. Особено на фона на тоталния триумф на Дара само две нощи по-рано на световната сцена на „Евровизия” във Виена. Спрямо нейния виртуозен спектакъл, финала на „Капките” изглеждаше като вяла читалищна самодейност. Повечето зрители не скриха разочарованието си.

Финалната вечер събра деветима участници, които се изправиха един срещу друг в ожесточена, но в същото време емоционална надпревара. Първа на сцената излезе Весела Бабинова, която даде начало на музикалния маратон. След нея последователно се представиха Пламена, Виктор, Симона, Борис, Дънди, Иво Димчев и Алекс Раева, а честта да закрие сезона се падна на Емилия. Всеки от тях представи своята интерпретация на емблематични музикални образи, но общото усещане на публиката беше за не напълно удовлетворение от имитациите и работа „през пръсти”, колкото да се отбие номера.

Според регламента на вечерта журито, менторите и самите участници нямаха право да гласуват, което остави решението изцяло в ръцете на зрителите. Това допълнително засили напрежението, тъй като всяко изпълнение имаше потенциала да промени крайното класиране. В първия етап от гласуването шестима от участниците отпаднаха, а само трима продължиха напред в битката за титлата. Първи беше обявен Иво Димчев, след него към финалната тройка се присъедини Дънди, а последна продължи Емилия.

В решаващия етап последва ново гласуване, което трябваше да определи абсолютния победител в сезона. В крайното класиране третото място зае Иво Димчев, второто остана за Емилия, а големият победител в XIV сезон на „Като две капки вода“ стана Даниел Пеев - Дънди. Той успя да спечели зрителите с впечатляващото си изпълнение в ролята на Брайън Джонсън от AC/DC, като именно този образ се оказа решаващ за неговата победа.

Въпреки това, дори и силното финално изпълнение на Дънди не успя напълно да заличи общото усещане, че сезонът като цяло беше по-неравномерен. Много от имитациите през вечерта бяха приети като сравнително слаби, с липса на достатъчна вокална прецизност или сценична трансформация. Ако се направи сравнение с финалите от последните две години, разликата се забелязва отчетливо - предишните сезони предлагаха по-добре изградено шоу, по-силни образи и по-високо ниво на имитациите. Докато някои участници показаха добра подготовка и артистичност, други останаха по-скоро в зоната на безопасното изпълнение, без да поемат достатъчно рискове.

В същото време обаче финалът не беше лишен от емоции и силни човешки моменти. Един от най-обсъжданите жестове на вечерта дойде именно от победителя Дънди. След като разбра, че печели сезона, той реши да дари автомобила, който е награда, на болния от рак Боян Христов. Публиката в залата реагира с бурни аплодисменти, видя репортер на „Уикенд”.

Самият Дънди сподели след края на шоуто, че е трудно да осъзнае случилото се и че най-важното за него е било преживяването, а не победата. Той подчерта, че не е очаквал да спечели, а е искал просто да се забавлява и да изживее ролите си пълноценно. По негови думи, човек трябва да бъде благодарен за това, което получава, и да помага, когато има възможност, особено на хора, които се нуждаят от подкрепа. Допълнително беше уточнено, че човекът, на когото е дарена наградата, наскоро е сключил брак и в момента се лекува в Истанбул.

Макар победителят да беше категорично определен и шоуто да завърши с емоционален финал, остава усещането, че предишните сезони са поставили по-висока летва, която тази година не беше напълно достигната. Дано следващия сезон бъде с по-бляскав и достоен финал...

Няма вода в тоалетните на „Арена 888”

Аромат на тоалетна се разнасяше из цялата зала „Арена 8888”. Нямаше вода в нито един санитарен възел, установи наш репортер. Положението във всички тоалетни на всички етажи беше повече от трагично и по-лошо от най-ужасните обществени клозети. Беше нещо страшно и невиждано!

„Медицинско лице съм, това тук е страшна зараза! Да се изредят над 10 000 човека през едно и също място без да могат да си пуснат водата и да си измият ръцете! Брутална гавра с хората!” – възмущаваха се посетители.

Те споделяха недоволство и притеснение, тъй като липсата на вода създаваше сериозен дискомфорт при използването на санитарните възли. Опашките пред тоалетните се увеличаваха, а хигиенните условия видимо се влошаваха с всяка минута. Много хора изразяваха учудване как подобна ситуация може да се допусне при събитие с толкова голяма публика и мащаб. Част от зрителите напускаха зоните по-бързо от обичайното, търсейки поносими условия или алтернативи извън залата.

„Здравейте! Част от публиката сме в „Арена 8888“, гледаме финала на „Капките“. 12 000 човека сме. За ваше сведение – в тоалетните в цялата сграда няма вода! Зрителите използват една и съща тоалетна чиния, без да могат да пускат вода...Часът е 23. Как бихте коментирали?” – питаха потресени присъстващи на страницата на шоуно, но отговор няма. Остава надеждата на „Евровизия” да не е същото положението и да не се изложим тотално пред света.

Пуканките удариха 13 евро, бизнеса се държи от жената на Младен Маринов

По време на финалното шоу на „Като две капки вода“ в „Арена 8888“ посетители останаха изненадани и от цените на храните и напитките на територията на залата. Пакет пуканки е достигал цена от 13 евро, което е приблизително 26 лева - сума, която мнозина определиха като прекалено висока и даже колосална.

Не по-малко впечатление са направили и останалите цени – две малки бутилки вода от по 300 мл и малък пакет чипс струваха около 7 евро. В някои случаи комбинация от два пакета пуканки и две води е достигала до 30 евро. Посетители се оплакаха, че цените са прекомерно завишени. Темата предизвика дискусии в социалните мрежи, където част от присъстващите изразиха недоволство и призиви за по-разумно ценообразуване при бъдещи събития. Според източник на „Уикенд”, бизнеса с пуканки и минерална вода в залата е преотдаден на фирма на жената на бившия шеф на МВР и депутат от ГЕРБ Младен Маринов. Това е и причината за тези безобразни цени.