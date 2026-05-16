След оттеглянето от музикалния бизнес: Митко Димитров строи грандиозен комплекс на „Цариградско“ (ПЪРВИ СНИМКИ)

Грандиозен комплекс на „Цариградско шосе“ строи бившият шеф на музикалната компания „Пайнер“ Митко Димитров, научи ексклузивно HotArena.net. Луксозният комплекс се намира на „Цариградско шосе“ и се очаква да бъде сред резиденциите с най-голяма застроена площ в столицата.

От снимките, с които разполагаме, личи, че „Living park“ ще бъдат премиум резиденции с концепция за много зелени площи и обособени части за отдих.

Откакто се отдръпна от оперативния бизнес на империята „Пайнер“, Димитров явно изцяло се е фокусирал към бизнеса със строителство. Първата копка на мащабния нов проект, който подготвя, е планирана за другата седмица.

Припомняме, че първа HotArena разкри за прехвърлянето на музикалния гигант в ръцете на популярния чалга композитор Йорданчо Василковски - Оцко.

Още от 17 декември 2025 „Пайнер Медия Груп“ ЕООД вече не в собственост на Митко Димитров, който сам призна, че има огромно доверие на Оцко и вярва, че в неговите ръце музикалната компания ще стане още по-силна.

Управител на „Пайнер“ ООД, която развива дейност в строителството, ресторантьорството и други бизнеси, продължава да е Митко Димитров. Именно дружеството стои зад грандиозния комплекс на „Цариградско“.