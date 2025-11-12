Масова истерия сред ергенките: Режат си носовете, но по-красиви ли са? (СНИМКИ)

Macoва мода плъзна сред мацките от "Ергенът", при това не само в последния сезон (,,Ергенът: Любов в рая"), а и сред участничките в предишни издания на романтичното риалити. Мадамите се подлагат на пластични операции на носа, или т.нар. ринопластика. Очевидно момичетата не харесват обонятелния си орган и се подлагат на интервенцията, която не е никак безболезнена.

Манията по малките чипи нослета кара дори момичета, които нямат никакъв проблем с външния си вид, да лягат под ножа. Друга модна тенденция е девойките да се снимат докато още са с превръзките и с насинени и подпухнали очи след хирургичната намеса.

Валерия Дакова и Анна-Мария Граченова са едни от последните "ергенки", които си направиха ринопластика. 23-годишната Валерия скоро сподели, че си е направила септоринопластика.

Това е комбинирана операция, която едновременно изправя носната преграда и подобрява дишането през носа, а също така придава естетичен външен вид.

„Години не дишах нормално, не харесвах носа си, години го отлагах", пише Валерия в своя профил в Инстаграм.

Анна-Мария от четвъртия сезон на любовното риалити участва и в "Traitors: Игра на предатели", също сподели в Инстаграм, че си е оперирала носа в Турция. Тя съветва и други хора да се подложат на ринопластика, защото не боляло толкова, колкото операция за уголемяване на бюста.

Виктория Асенова, която два пъти влиза в "Ергенът", също си клъцна носа. Тя го направи през март отново в Турция, където специалистите са добри, а операцията излиза доста по-евтино. Мадамата се вживя като инфлуенсър на тема ринопластика, защото се снима веднага след интервенцията, все още гроги от упойката. После създаде свой видеоканал, в който всеки ден разказваше за етапите, през които минава, докато чисто новото й носле заздравява и приема правилната форма. На всички направи впечатление, че в "Ергенът: Любов в рая" Вики е и с нови, избелени зъби, пише „Галерия“.

Даниела Рупецова е една от най-колоритните участнички в шоуто. Оправната мома, която е автор на книги, обича да се заиграва с феновете. Неин последовател в социалните мрежи я пита правила ли си е ринопластика и тя потвърди. Родопчанката също се е подложила на процедурата в Турция при д-р Мухамет Дилбер, през когото са минали над 10 000 пациенти за корекция на носове и уши. Наскоро в свое стори сподели, че не е доволна от резултата.

Тя успя да спечели сърцето на ергена Мартин още докато бяха в имението и дори бяха заедно при завръщането си в България. Двамата обаче се разделиха със скандал и взаимни обвинения.