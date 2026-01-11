Михаела Маринова 2 години ходи по гащи (Снимки)

На Михаела Маринова може да се завижда за силния глас, стройната фигура, успешната кариера, но най-важният компонент в този списък е здравият й имунитет. Певицата вече втора година ходи по гащи даже в най-големия студ, а все още не се е чуло да се е разболяла. Последните данни, че е излизала пред публика облечена от кръста надолу, са от 2024-а, установи проверка на „Уикенд”. Оттогава насам талантливата звезда редовно си забравя полата.

Ако някой вещ в модата стилист реши да обяснява, че това, което Михаела Маринова носи пред публиката, са сценични костюми, по-добре е да се откаже. Истината е ясна и само слепец не би я видял: любимката на Саня Армутлиева и Маги Халваджиян ходи по гащи, най-много – по чорапогащник. От 2024-а насам тя не носи пред публика нито поли, нито панталони, а единствено пликчета в една или друга разцветка и кройка. Най-приличните сред тях наподобяват къси панталонки, но на практика са просто боксерки, които от време на време са украсени с ярки кристали или върху тях е сложен чорапогащник, вероятно за да изглежда по-прилично. В повечето случаи обаче звездата си ходи директно по бикини.

Тази тенденция започва още преди години. Малко след като се прочу и наложи като изпълнителка, Мишето започна малко по малко да се разголва. Първо бяха късите поли, след това – бюстиетата, те отспъпиха мястото си на прозрачните материи и дантелки в стил „Бурлеска”, докато се стигна до откровено бельо. Напоследък е истинско чудо да я видиш да пее с нормални дрехи. Докато печели награди за музиката си, тя би могла да спечели и друго отличие – за най-гола звезда не само в родината, но и на фона на много световни изпълнители. Ако Мария Бакалова навремето бе залята с омраза заради една фалшива дамска превръзка в „Богат 2”, която показа по сценарий, то е огромна загадка как за Михаела Маринова, която няма как да не участва в подбора на собствените си сценични костюми, до момента не се е чула публична критика. Тя на практика редовно ходи само но бельо. Подобен ексхибиционизъм в родината ни досега е демонстрирала единствено фолк звездата Камелия, която обаче никога не е имала излишни претенции нито в музиката си, нито по отношение на публичния си образ – за разлика от Мишето и нейния излъскан имидж.

Иначе талантлива, изпълнителката тези година беше поканена в цели две новогодишни програми – на Нова тв като част от специалното издание на „Пееш или лъжеш” и на БНТ. И в двете се яви по гащи. В подобен вид беше на големия си концерт „100 мечти”, с който отбеляза първите си 10 години на сцената, както и през пролетта на финала на хитовото шоу „Като две капки вода” на Националния стадион „Васил Левски”. Сценичните костюми на певицата – по-скоро тяхната липса – вече коментират като виц. Наскоро се разчу, че си търсела сватбена рокля, понеже планира да се омъжва през лятото. „Какво толкова има търси? Няма ли си бели гащи?”, чудят се хората.