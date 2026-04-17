Ники Николов спасил най-слабия сезон на „Ергенът“ с ГРОЗНА ИЗМАМА

Новият ерген Георги Гатев влезе в имението с гръм и трясък, но вместо романтика – предизвика вълна от съмнения, че играта е нагласена още от самото начало.

Само дни след появата му социалните мрежи буквално избухнаха. Зрители масово коментират, че подобен „внезапен обрат“ няма как да е случаен и подозират, че Гатев е вкаран със съвсем конкретна задача, пише Intrigi.bg.

„Няма как човек да влезе по средата и изведнъж да обърка всички карти. Това е сценарий“, пишат фенове в групите, посветени на предаването.

Съмненията се засилват и от факта, че още с първите си стъпки новият ерген насочи вниманието си към конкретни участнички – нещо, което според зрителите изглежда прекалено целенасочено, за да е просто симпатия.

По информация на хора от предаването, които настояват да запазят анонимност, продукцията този сезон е натиснала до крайност с по-агресивна – и според мнозина напълно изкуствена – драматургия, в отчаян опит да спаси един от най-слабите формати на „Ергенът“ досега.

Още по-скандалното е, че според добре осведомени източници зад кулисите, основният ерген Стоян не е взел сам решението да си даде 8-дневната „пауза“. Напротив – той е бил деликатно, но целенасочено побутнат в тази посока от страна на Ники Николов, за да се отвори място за така наречения „шоков елемент“.

Именно тогава в играта влиза Георги Гатев, а паралелно с това се разгръща и интригата около Илияна – линия, която според зрители и вътрешни хора изглежда прекалено добре „подредена“, за да е случайна.

Въпросът, който все по-силно виси над сезона, е един: гледаме ли любовно риалити… или последен отчаян опит за спасяване на рейтингите?

Последен напън. И то доста прозрачен.