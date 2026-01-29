Трима са любимите мъже на Илияна Йотова! Вижте кои са (СНИМКИ)

Илияна Йотова официално застана начело на Република България като президент на 23 януари 2026 г., след като досегашният държавен глава Румен Радев подаде оставка и тя пое поста.

Зад дългогодишната политическа кариера на Йотова стои жена с борбена душа, съпруга с огромна всеотдайност, грижовна майка и горда баба с дълбока емоционална връзка с младото поколение.

За нея семейството е най-голямата ценност, домът - убежище.

Илияна Йотова е щастливо омъжена от почти четири десетилетия. Мъжът й е име с огромна известност, но в медицината. Проф. Андрей Йотов, ортопед-травматолог, е един от най-авторитетните български лекари. Завършва медицина в София през 1983 г. Започва кариерата си с работа по разпределение като всички по това време. През 1986 г. печели място за научен сътрудник в "Пирогов" и отдава на спешната болница 20 години от живота си, като извървява пътя до началник на Клиниката по ортопедия и травматология. През 2006 г. става шеф на Катедрата по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. През 2016 г. приема предложението да поеме ръководството на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед", където създава супермодерно звено по специалността. Специализирал е в реномирани центрове и болници в САЩ, Швейцария, Холандия, Великобритания, Франция, Германия, Словения и др. Автор и съавтор е в над 240 научни труда, включително два дисертационни труда, има над 120 публикации у нас и в чужбина, пише "Ретро".

„Понякога пишат за мен, че съм руснак, а това не е вярно", казва преди време в интервю проф. Андрей Маринович Йотов.

„Баща ми е българин, а майка ми от Северна Осетия. Аз съм роден в столицата на кавказката република Орджоникидзе, която днес се нарича Владикавказ. Половин осетинец съм", отбелязва травматологът. Андрей е съвсем малък, когато родителите му се връщат в България.

Проф. Йотов е запален меломан. "Моите вкусове са доста еклектични: джаз, блус, рок, кънтри във всичките им разновидности и съчетания, класика", споделя той. А преди много години е свирел на класическа китара, но за собствено удоволствие.

Друга негова страст са книгите за история на изкуството и въобще историческа литература. Харесва живописта и обича да посещава изложби. "Най-много ми допадат импресионизъм, постимперсионизъм, експресионизъм, сюрреализъм. Определено не ме привлича хиперреализмът, нямам отношение и към крайните форми на абстракционизма", казва професорът.

В миналото е спортувал – активно е тренирал баскетбол, бил е пещерняк и катерач.

Проф. Йотов рядко присъства в публичното пространство и избягва блясъка на прожекторите. Появявал се е по официални събития, придружавайки съпругата си в ролята й на вицепрезидент. Двамата рядко говорят за политика. "Понякога, ако нещо ме заинтересува, може да попитам. Но с Илияна основно си говорим за друго. Да се мисли, че когато сме заедно само да обсъждаме политически въпроси или че се караме за политика, е несериозно. Има толкова по-интересни теми", споделя проф. Йотов.

„Няма конкретна политическа формация, с която да съм бил обвързан преди, и сега. Винаги съм се старал да подкрепям тази, която в дадения момент от моя гледна точка е предлагала по-рационални решения. Случвало се е да е и от лявата, и от дясната част на спектъра. Има, разбира се, и такива формации, на които никога не съм симпатизирал. Като цяло сред лекарското съсловие по-скоро преобладават десноцентристки настроения и аз не правя изключение", казва той.

И добавя с чувство за хумор: „Да критикувам Илияна, е все едно тя да ме критикува как съм извършил операция".

А какво цени у съпругата си?

"Илияна си е Илияна. Щом сме изкарали толкова години като семейство, а всъщност се познаваме отпреди това, очевидно има какво да ценя в нея. Амбициозен човек, волеви и същевременно разумен, на моменти емоционален - може би повече от необходимото. Готин човек е".

Андрей и Илияна се запознават благодарение на сестра й Pyмяна. Тогава бъдещият президент учи във Френската гимназия, а мъжът й е студент по медицина. „Сестра ми и Андрей бяха в една група, студенти втори курс в Медицинска академия. Тя ме водеше навсякъде с нея и на една манифестация на 24 май ме запозна с Андрей. После ходихме да пием някакви сокове, да ядем пици и така...", разказва Илияна. Оттогава са заедно.

В началото им било тежко, тъй като след като завършил медицина, по тогавашните разпоредби Андрей бил разпределен като лекар в Обзор. И така близо три години. Това беше през 1983 г., когато завърших гимназия. Оженихме се през 1985 г. А на следващата година Андрей спечели конкурса в "Пирогов" и се върна окончателно в София", разказва историята им Йотова.

Тя признава, че дължи голяма благодарност на свекърва си. "Ако не беше тя, нямаше да мога да се справя нито когато работех в телевизията, нито после, защото тя се грижеше основно за сина ни, а и за всички нас", казва тя.

Семейният живот на Илияна и Андрей започва в апартамент в кв. "Изток". Същото жилище още преди да се роди синът им Марин обитават свекърът и свекърва й. Жилището всъщност е на бащата на Андрей, който навремето е бил дипломат. И в него тя живее вече почти 40 години, без да го е сменяла дори като вицепрезидент. Самата Илияна обича да готви, но рядко й остава време за това. Навремето у тях почти всяка вечер имало гости.

"Но тогава бяхме по-свободни. Обичам всичко сама да си сготвя, а сега нямам такова време и е по-удобно да се видиш с приятели в някое заведение", споделя Илияна.

Тя и съпругът й имат един син Марин.

Той е завършил УНСС и магистратура в Лондон. Още като тийнейджър Марин бил абсолютно самостоятелен. Самият той признава, че нищо не му е било забранено, нито пък е бил наказван. "Винаги така сме го възпитавали. Той е равноправният трети член на нашето семейство. Никога не е имало тази преграда между родители и деца. Винаги е правел това, което иска", казват Илияна и Андрей.

В единствената си медийна изява преди години Марин демонстрира голяма привързаност към своите родители и признава, че ги уважава заради факта, че са го оставили да следва своя път. По отношение на политиката казва, че не симпатизира на партии, а на идеи и личности. Той е банкер и се занимава с управление на кредитни портфейли. Казва, че никога не е чул и една негативна реплика по адрес на своите известни родители. Майка му е била строгата през неговото детство, а баща му никога не му е повишавал тон. Майка му го нахъсва да не се предава, а доктор Йотов му напомня, че успяват тези, които здраво работят.

През септември 2020 г. Марин се ожени за дългогодишната си приятелка Кристиана. Сватбата бе на брега на езерото в Правец и привлече общественото внимание, тъй като сред гостите бяха президентът Румен Радев и съпругата му.

През 2023 г. Илияна Йотова стана баба за първи път. Тогава се роди синът на Марин и съпругата му Кристиана Максим. Щастливата новина Илияна Йотова приела особено емоционално, като не е скрила сълзите си.

Не се страхува да я наричат баба, защото това е истинският живот. И винаги когато може, намира време за любимия си внук, който е най-голямата й слабост.