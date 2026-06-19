Актриса пази документи за тайната гробница на богинята Бастет

"Да, наистина вкъщи се пазят документи за разкопките в Мишкова нива, където се твърди, че е мистериозната гробница на египетската богиня Бастет."

Това призна ексклузивно актрисата Александра Гюзелева-Шани. Тези дни се навършват точно 45 години от експедицията под покровителството на Людмила Живкова в странджанската местност, където според легендите е бил открит саркофагът на митичната "богиня котка".

Скоро след разкопките обаче тайнственият обект започва да взима жертви. По свидетелства на бивши служители чак до падането на режима обектът е бил охраняван от спецчасти, пише България Днес.