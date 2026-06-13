Ново 20! Ружа Игнатова живее в Швейцария и изглежда като азиатка

„В нашите среди се коментира, че Ружа Игнатова е жива. Имала къща в селце в Швейцария.“ Това разкри ексклузивно за „България Днес“ пиарът Атанас Лазаров.

По думите му в хай средите се говорело още, че Криптокралицата е променила тотално визията си.

„Чувал съм, че си е направила пластична операция и прилича на азиатка. Била с променена самоличност и по документи“.

Лазаров е на мнение, че немският ТВ сериал, наскоро излъчен и у нас – „Вземи парите и бягай“, посветен на най-издирваната жена на планетата, е поръчан... от самата Игнатова, защото във филма Ружа е представена в положителна светлина.

„Познавам отлично Ружа от 15 години. Запозна ни фризьорът Борислав Сапунджиев - Урсула. И започнахме да ходим редовно в нейния салон за красота на ул. „Кърниградска“ 13 в София. Ходихме там да се подстригваме, да си правим процедури“, спомня си Лазаров.

Той подчертава, че Игнатова никога не му е изглеждала притеснена и изобщо не е могло и да му хрумне, че един ден тя ще се разтвори във въздуха.