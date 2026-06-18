Цвети Стоянова 10 години след скока от 6-ия етаж: Господ ми даде право на втори живот!

„14.06! Днес празнувам 10 години, откакто Господ ми даде право на втори живот! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Оцелях! След всичко, което преживях! Може да не знам цената на много неща, но знам точно колко струва да се изправиш и да продължиш напред!“

Това написа Цвети Стоянова десет години след ужасяващия инцидент, който едва не й струва живота. През 2016 г. цяла България бе потресена от кошмарна вест – тогава 21-годишната гимнастичка от националния ансамбъл по художествена гимнастика скочи от шестия етаж на блок в столичния квартал „Надежда“. След падането тя бе откарана в „Пирогов“, където в продължение на два часа три екипа са се борили за живота й. След тежка и продължителна операция лекарите успяват да я спасят. Възстановяването й беше дълго и тежко, а до нея неотлъчно беше най-скъпият й човек – нейната баба.

Цвети Стоянова прекъсна всякакви връзки със спорта и реши да сбъдне детските си мечти, свързани с модата. През 2017 г. тя създаде собствена марка за ръчно изработени бижута – гривни, колиета и аксесоари от естествени минерали, скъпоценни камъни и кристали „Сваровски“. Успоредно с бижутата тя започна да проектира лимитирани серии дамски дрехи, декорирани с перли и камъни. След това направи и крачка към киното, като дебютира във филма „Чалга“ на Мариан Вълев, известен като „Куката“ от „Под прикритие“, и се превърна в негова муза.

Вълев многократно е споделял в интервюта, че познанството му със „златното момиче“ е променило живота му в труден за него момент. Пред медии той е казвал: „Цвети е вдъхновение, за мен е най-голямото щастие да я познавам“. Двамата се сближават и приятелството им прераства в любовна връзка. Според близки до двойката те били толкова влюбени, че дори обмисляли годеж. Нещата обаче не потръгват и понастоящем двамата са разделени.

Вълев пази мълчание по темата, но по-младата и ранима Цвети често споделя за края на връзката им в социалните мрежи. Макар да не споменава конкретни имена, в постовете й ясно личи, че е наранена от края на отношенията им. „Ти влезе в живота му, за да му покажеш любов, която никога не е имал. А той ти показа защо никога не я е имал“, „Ако простиш всичко, ще дойде ден, в който няма да можеш да простиш на себе си“ и „Преди да създавате дом с някого, се уверете, че не харесва хотелите повече!“ са само част от десетките постове на бившата гимнастичка.