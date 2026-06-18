И Лидия РУХНА! Поредна фолк звезда спря участията си! Какво се случва?

Нещо странно се случва в попфолка. Само в рамките на седмица няколко популярни изпълнители обявиха, че се оттеглят от сцената, отменят участия или имат нужда от почивка, пише Intrigi.bg.

Последната, която шокира феновете си, е една от най-обичаните млади певици – Лидия.

Изпълнителката съобщи в социалните мрежи, че прекратява участията си до края на месеца, след като организмът й буквално е започнал да дава сигнали, че не издържа повече. В емоционален пост тя признава, че никога не е била човек, който се отказва, но за първи път се налага да чуе какво й казва собственото й тяло.

„Не знаех какво означава да спреш навреме, преди да си навредиш, докато не започнах физически да го усещам“, написа певицата, без да разкрива подробности за състоянието си.

Решението идва в момент, когато кариерата й е в подем. Лидия е сред най-търсените изпълнителки по клубовете, а последните й песни се радват на милиони гледания и сериозен интерес от страна на публиката. Именно затова новината предизвика толкова голямо притеснение сред феновете.

Само преди дни друг млад изпълнител от същата музикална компания – Адам, обяви, че спира за няколко месеца заради здравословни проблеми и бърнаут. Почти по същото време фолк звездата Андреа изненадващо прекрати участията си с обяснението, че иска да се концентрира върху бъдещите си проекти.

Така все повече фенове започват да се питат дали не става дума за тревожна тенденция. Страда ли поп фолкът от заразен бърнаут или нещо по-сериозно се случва зад кулисите, предстои да разберем...