Алекс Богданска: Любовта окрилява!

Вдъхновена от любовта дори и след 14 февруари е манекенката Александра Богданска, пише България Днес.

Красавицата прозира смисъла на партньорските отношения, които трябва да са основен двигател по пътя на израстването.

„За да имате успешни отношения, човекът до вас трябва да е някой, който иска вие все повече да се превръщате в този, който наистина сте. В противен случай съм виждала как хората стават по-малки. В любовта трябва да растете. Тя винаги окрилява“, категорична е хубавицата, която е в щастлива връзка с певеца Мартин Светломиров.