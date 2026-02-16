Тони Димитрова крие нова любов

Явно Амур не подмина и сърцето на Тони Димитрова, която избра да признае за чувствата си точно на своя рожден ден, пише Минаха години. Изпълнителката посрещна 63-ия си рожден ден не с равносметки и тъга, а с признание, което изненада дори най-близките й.

Обичаната бургаска певица не крие, че отново е влюбена – и го казва с усмивка, каквато отдавна не е показвала. Усещането е като в ученическите й години. Пеперуди в стомаха, вълнение и нетърпение. Този път е взела обаче твърдо решение да пази личния си живот далеч от прожекторите. Причината е проста – преживяла е твърде много и не иска отново да плаща емоционална цена. Все пак разкрива, че мъжът до нея е внимателен, грижовен и не спира да я изненадва – а тя отвръща със същото.

Сега Тони гледа напред с надежда и мечтае за внуци. Обещава да бъде баба, която винаги помага и е до семейството си.