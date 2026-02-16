Някогашната Мис Турция се страхува от смъртта: Валиде Султан страда от самота на стари години

Наричана модна икона заради изключителния си стил, 81-годишната Небахат Чахре все още дефилира на червения килим, пише Минаха години. Зашеметяващата дама е една от най-талантливите, харесвани и обичани актриси в съседна Турция. Чарът ѝ се дължи не само на изисканият ѝ вкус, а и на умението да се съобразява със собствената си възраст, която впрочем въобще не ѝ личи.

Излъчването на актрисата по нищо не подсказва за трудния ѝ, пълен с възходи и падения живот на една истинска съвременна Пепеляшка, чиято красота блесва още в тийнейджърските години.

На 15 печели първата си титла – мис Турция, която я изстрелва директно на модния подиум. А от тук до киното пътят е много кратък. На снимачната площадка, само на 19, тя пленява с екзотичната си красота и първия си съпруг, известния режисьор Йълмаз Гюней.

След раздялата актрисата е в пълно забвение, отлъчена от киното и никой от индустрията не смее да предложи роля на бившата на известния режисьор. Започват дни на самота и бедност. През 70-те години на миналия век тя се принуждава да пее по кабарета, дори да се снима в еротичен филм.

И втората ѝ връзка приключва бързо – с бившия футболист на Галатасарай Явуз Демир.

Тя не се отчайва и успява да се завърне на екран, сама и без деца, в „Забраненият плод“ и „Великолепният век“.

Наскоро обаче Небахат направи смазващо признание за най-голямото си съжаление, което е крила години наред, и защо никога не е станала майка.

„Бих искала да съм омъжена 50 години. Да имам деца и внуци. Много съм копняла за топлината на това голямо семейство, където всички бихме могли да седим на една маса. Загубих баща си в ранна възраст и съм отгледана от пастрок. Не исках да отглеждам дете с доведен баща“, казва тя и добавя, че много се страхува от смъртта, особено след като е погребала майка си.