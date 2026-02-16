Ирина Флорин се пусна по лилав минижуп на празника на влюбените Свети Валентин, видя „България Днес". Широката публика обаче е наясно, че така поп звездата ознаменува 30-годишнината на своя мегахит "Цвят лилав".

Флорин, която прехвърли 60-те, показа тяло, на което могат да завидят и най-младите й колежки. Популярната изпълнителка е съчетала кожената мини поличка в цвят лилав с ален топ и наситеночервен чорапогащник.

3a честването на юбилея на най-хитовото си парче певицата е подбрала и обувки на 15-сантиметров ток, копиращи модата от 90-те години на миналия век.