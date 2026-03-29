Алекс Раева усетила, че татко й си е отишъл, докато се гмурка в Червено море

Певицата Алекс Раева е преживяла емоционален момент по време на победата си в шоуто „Като две капки вода”. Тя призна, че в най-вълнуващия миг на сцената ясно е усетила присъствието на покойния си баща и това я е разплакало. По думите й той често е в мислите й, но в мига на триумфа усещането е било особено силно и истинско.

„Мислех си за моя баща, който си отиде преди 8 години. Винаги, когато се сетя за него, се просълзявам, но с хубаво чувство, защото го усещам. Днес го почувствах много близо до мен”, сподели развълнуваната певица.

Раева е разказвала и преди, че между нея и баща й е имало изключително силна връзка. Когато починал, тя се почувствала разтърсена, сякаш преминал ток през тялото й. По това време изпълнителката била на пътешествие и се гмуркала във водите на Червено море - място, което нарича истински рай за водолазите. Татко й Илия Раев в продължение на 3 години се борел с рака. Въпреки тежкото си състояние, я уверявал, че ще я дочака да се върне от далечното пътуване, затова тя заминала спокойна. Съдбата обаче решила друго.

Когато излязла от водата и стъпила на сушата, Алекс получила телефонно обаждане с тъжната новина, че баща й е починал. Певицата признава, че вътрешно вече знаела какво се е случило - усетила го още докато била под водата. След трагедията веднага събрала багажа си и се върнала в България, за да бъде със семейството си. Оттогава вярва, че баща й я пази и е до нея в най-важните моменти от живота й.