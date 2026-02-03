Алекс Сърчаджиева: Може пък наистина да се оженим с Филип Буков!

Алекс Сърчаджиева вчера хвърли бомбата, че „Ние с Филип Буков правим каквото си искаме. И можем наистина да решим да се оженим“. Популярната актриса и тв водеща поясни, че е стигнала до това намерение покрай въпросите на дъщеря си София дали са гаджета с Филип Буков, както твърдели съучениците й.
„Това е комплимент, моето момиче, защото той е по-млад от мен“, отговорила на наследницата си Сърчаджиева. Алекс направи вчера и едно нелицеприятно разкритие за мнението на някои от колегите си в театъра за нея.
„Казват ми, че плаша мъжете“, откровена е тя.
Щерката на легендарната актриса Пепа Николова довери още, че „не може да гледа филмите с майка си“ и с покойния си колега и любим мъж Иван Ласкин. „Много е силна болката ми“, признава актрисата.