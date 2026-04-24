Алла Пугачова закъса с краката

Легендарната Алла Пугачова отново е в центъра на вниманието в руски медии, пише Ретро. Според упорити слухове примата е останала сама в семейното им имение в Кипър, докато съпругът й Максим Галкин е заминал отвъд океана с двете им деца - близнаците Лиза и Хари.

Докато 76-годишната Пугачова се бори със сериозни здравословни проблеми и вече трудно се придвижва, подпирайки се на скъп златен бастун, 49-годишният Галкин демонстрира съвсем различен живот. В Ню Йорк той е бил засечен да обикаля безгрижно улиците, да се разхожда из Сентръл Парк и да води децата им на спектакли по Бродуей. Близнаците, родени през 2013 г. чрез сурогатна майка, са 100% биологични наследници на Пугачова и Галкин.

Историята им дълго време беше пазена в тайна - още преди повече от четвърт век певицата замразява свои яйцеклетки, което по-късно прави възможно раждането на близнаците Самият Галкин признава, двамата са работили с водещи специалисти по репродуктивна медицина, за да сбъднат мечтата си за деца.

Днес обаче семейната идилия изглежда сериозно разклатена. Според близки до двойката Пугачова не е придружила съпруга си заради влошеното си здраве и напредналата възраст, които не й позволяват да издържи на динамичния ритъм на мегаполиса. В светските среди пък се говори, че комикът може би подготвя нов етап в живота си - далеч от Пугачова.

Спекулира се, че той иска да затвори тази страница и да отвори нова - с по-млада жена до себе си.