Ана Шермин от „Ергенът” се похвали, че е „най-леката жена” в имението

Ана-Шермин Метушева влезе в „Ергенът: Любов в Рая” и веднага се обяви за „най-леката жена” в имението – твърдение, което предизвика смях у зрителите заради двусмисленото звучене.

Блондинката гордо съобщи, при това не един или два пъти, че тежи само 48 кг, сякаш това й дава право да гледа над всички останали. Силиконката се похвали още, че говори пет езика и в предаването няма мъж на нивото й, който да заслужава вниманието й. Другите участнички тя нарече „дрипли”, като по този начин показа, че самочувствието й граничи с арогантност. Всеки неин жест и реплика крещят: „Вижте ме, аз съм център на вниманието!”

Зрителите обаче се забавляват с високомерните изказвания на Ана. Макар и доста прекалена, тази самоувереност й гарантира, че няма да остане незабелязана. Въпреки че някои я намират за досадна, едрогърдата мома от Ловеч е идеален материал за драми и интриги.