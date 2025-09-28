Последни
Ана Шермин от „Ергенът” се похвали, че е „най-леката жена” в имението

Румен Димитров
119
Ана-Шермин Метушева влезе в „Ергенът: Любов в Рая” и веднага се обяви за „най-леката жена” в имението – твърдение, което предизвика смях у зрителите заради двусмисленото звучене.

Блондинката гордо съобщи, при това не един или два пъти, че тежи само 48 кг, сякаш това й дава право да гледа над всички останали. Силиконката се похвали още, че говори пет езика и в предаването няма мъж на нивото й, който да заслужава вниманието й. Другите участнички тя нарече „дрипли”, като по този начин показа, че самочувствието й граничи с арогантност. Всеки неин жест и реплика крещят: „Вижте ме, аз съм център на вниманието!”

Зрителите обаче се забавляват с високомерните изказвания на Ана. Макар и доста прекалена, тази самоувереност й гарантира, че няма да остане незабелязана. Въпреки че някои я намират за досадна, едрогърдата мома от Ловеч е идеален материал за драми и интриги.

1 Коментара

Гого

преди 15 минути

Интересно как ли се държи, жадната за внимание. Те са ми интересни. Ще и хвърля едно око. А иначе мислех, че лека в друг смисъл. Трябва по-лекички да са, аман от тежки грознички.

