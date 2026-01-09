Снахата на Илияна Йотова пазарува дрехи евтинджос

Синът и снахата на вицепрезидента Илияна Йотова традиционно държат на пълна неприкосновеност на личния си живот и рядко допускат обществото до семейните си моменти чрез социалните мрежи. Въпреки това от години в светските среди се говори, че Марин и Кристиана Йотови водят изключително охолен начин на живот, белязан от ВИП партита, скъпи почивки, луксозни дрехи и подбрани деликатеси. Поне до неотдавна.

В първите дни на новата година Кристиана все пак направи изключение и публикува празничен кадър край елхата, на който позира с мъжа си Марин Йотов и малкия им син Максим. Детето е първородното внуче на Илияна Йотова и проф. Андрей Йотов, но както и при другите редки семейни снимки, лицето му отново е старателно скрито.

По-голямо внимание обаче привлече визията на Кристиана, пише Ретро. Блондинката, която досега сме виждали облечена в тоалети за няколкостотин евро, този път е заложила на къса златиста парти рокля, която се оказва масов модел от веригата „Лине“. Роклята се предлага в столичните молове и в момента може да бъде закупена на намаление за едва 69 евро. Макар сумата да не е съвсем символична за средностатистическата българка, изборът изглежда повече от скромен на фона на финансовите възможности на фамилията и рязко контрастира с досегашния луксозен имидж на снахата на вицепрезидента. Не по-малко показателна е и визията на Марин Йотов.

Наследникът на Илияна Йотова позира до съпругата си, облечен с риза на „Томи Хилфигър“, чиято цена е под 100 евро. Часовникът му също не попада в категорията на ултралуксозните аксесоари и струва 1500 евро. Всичко това неминуемо поражда въпроси дали във ВИП семейството не се е наложило рязко да затегне финансовия колан. Що се отнася до малкия Максим, който ще навърши три годинки през март, той остава строго пазен от хорските очи. Всеки път, когато се появи на снимка, лицето му е закрито, а според близки до Кристиана това е нейно категорично желание. Говори се, че снахата на Йотова е силно суеверна и вярва в уроки и зли очи.

По тази причина тя не желае никой да гледа детето й с лоши мисли или негативна енергия. Дори когато семейството излиза навън, Кристиана предпочита да се движи максимално инкогнито, за да не привлича внимание и да избегне нежелани снимки.