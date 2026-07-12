Андреа Банда чака бебе

Андреа Банда Банда май чака първо дете, забеляза репортер на „Уикенд”. Инфлуенсърката, която вече за поредна година внася свежест с нетипични теми във футболните студиа на БНТ, напоследък е странно наедряла. Изглежда бременна.

Промяната във външния вид на Андреа е настъпила в рамките само на месец. Тялото й е наедряло, бюстът й е увеличил осезаемо размерите си поне с един, ако не и с два номера, а коремчето й леко се е заоблило. Брюнетката все още може да мине просто за напълняла, но тя никога не е имала склонност към лесно напълняване. По-вероятно е да очаква първото си дете. Тази година тя отпразнува своя 36-и рожден ден. Макар че в ефира на Българската национална телевизия се държи по-скоро като тийнейджърка, всъщност е зряла жена, която вече няма много време за чакане, ако иска да стане майка. Съдейки по фигурата й, този момент скоро ще настъпи.

Инфлуенсърката от години има сериозна връзка с финансиста Иван Ганчев. Двамата са стараят да пазят личния си живот в тайна от медиите и социалните мрежи, заради което рядко публикуват свои общи снимки или клипчета, но отношенията им са сериозни вече около 8 години. На този етап от връзката им, а и предвид възрастта на Андреа, вече е естествено да правят опити да станат родители. Иван е няколко години по-голям от половинката си, с престижно образование, солиден професионален и финансов статус, така че бъдещото дете на двойката ще има всички условия, за да израсне като успешен човек.

Преди около година Андреа и Иван се нанесоха в ново и просторно жилище. Само ремонтът, който му направиха, продължи повече от година, така че сега имат чудесни условия за отглеждане на наследници. Преди да се решат на сериозната стъпка, влюбените осиновиха две кучета. Още когато предприе този ход, Андреа обясни, че тренира нервите си в грижа за някой друг, освен за себе си, и това е подготовка за бъдещо майчинство. Ако наистина е бременна, то бременността най-вероятно е в самото начало, защото промяната във фигурата й е настъпила буквално в последния месец, показва сравнение с нейни скорошни снимки. Това означава, че бебето би трябвало да се появи в края на зимата следващата година.