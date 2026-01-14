Последни
Атижа пали страсти на плажа

21
21

Докато темепературите у нас падат под нулата, брадърката Атижа вдигна градусите до точката на кипене - и то не къде да е, а на плаж във Флорида, където зимата изглежда като далечен спомен, пише България Днес.

Слънце, палми, синьо небе и една фигура, която спокойно може да се конкурира с тропическата жега. На снимките Атижа позира с увереност, която граничи с дързост - къси дънки, които да оставят въображението без шанс, и високи токчета на пясъка.

Докато едни зъзнат в якета, други мечтаят за Флорида и за такава компания. 

 

