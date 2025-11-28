Атижа: Трудно играя кючек, дупето ми пречи

Атижа, която спокойно може да влезе в Книгата на рекордите "Гинес" заради обема на задните си части, се оплака именно от техния размер, пише България Днес.

"Пречат ми да играя кючек, а толкова искам", изля си мечтата на живота риалити героинята. "Трудно ми е да танцувам с моето дупе, то цялото е мазнини", посочи любимката на Азис.

Така тя издаде как е постигнала формата и съдържанието на уникалните си по големина не само у нас, но и по света задни части. Атижа отправи и покана за дует с друга брадърка - Беба, взривила телевизора с кючека си в Къщата, но дупето й ще бъде пречка да се развърти на макс в ориенталските танци.