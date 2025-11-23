Биляна Гавазова: Страх ме беше да шофирам заради катастрофа

Биляна Гавазова е чакала доста, преди да стане шофьор.

Бившата водеща от Би Ти Ви е взела книжка чак след като станала на 30 години. Било я страх от волана, защото имала преживяна катастрофа зад гърба си. Затова в момента проявявала разбиране към всички, които се страхуват.

„Разбирам този страх. Той е същият, който сковаваше ръцете ми – всеки път, когато трябваше да се явявам на кормуване. Отказвах се на няколко пъти, след като получавах мускулна треска от стискане на волана. Преди време бях преживяла катастрофа... Взех книжка чак на 30-години и то не в Шумен, където съм родена, а в София. Направих по-трудното. Дълго време отказвах да возя детето си. Едва преди няколко месеца започнах да карам извънградско. „Голяма работа” беше да стигна до 100 км/ч на магистралата”, спомня си Биляна.