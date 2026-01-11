Последни
Катето Евро пак ще се мъчи да откаже цигарите

https://hotarena.net/az-jenata/kateto-evro-pak-shte-se-machi-da-otkazhe-cigarite HotArena.net
Румен Димитров
357
С началото на новата година Катето Евро си е обещала да сложи край на пушенето.

Въпросът е дали този път ще й се получи. Тя е заклета пушачка от десетилетия. „Ще вдигна паметник на този, който ми помогне да откажа цигарите!”, заричала се звездата от „Оркестър без име”.

Преди време актрисата пробвала различни методи – иглотерапия, специални лепенки, но никой от тях не дал траен резултат. „Майка ми почина от рак на белите дробове едва на 57 години. Мъжът ми също. Имам много личен мотив да откажа цигарите, но явно трябва силна воля!”, вайка се Евро. За щастие, актрисата е в добро здраве. Въпреки че чукна 69 години през септември, все още се чувства млада по дух.

1 Коментара

Евгени

преди 22 минути

Кво беше туй Евро, бе? Да не е оная гнусотия, дето ходеше да си показва циците за пари?

