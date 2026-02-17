Брадърката Веселка обича трафик

Докато всички мрънкат за трафика в София, брадърката Веселка тайно му се радва. Причината? Зад волана тя изнася лични концерти с баладите на любимия си Меди, пише България Днес.

Червеният светофар за Веселка не е досадно чакане, а златна възможност да изпее с цяло гърло поредния хит. Колкото по-дълго е задръстването, толкова по-емоционално е изпълнението с жестове, мимики и страст, достойни за голяма сцена.

Веселка е истинска фенка на Меди и дори се появи в негов клип към песен, в която той възпява колко „апетитна“ е тя.