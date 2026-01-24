Последни
Цеци Красимирова: Никога не гледайте назад!

Цеци Красимирова: Никога не гледайте назад!

Румен Димитров
462

Мъдри съвети отправи тези дни към своите фенове и последователи Цеци Красимирова.

Бившата моделка, която неведнъж е признавала, че живее втори живот, но е успяла да се изцери и от тежката физическа травма, и от душевните рани, наставлява как и другите да намерят стимул да вървят напред като нея.

"Не носи вина за миналото. Вината само те държи заложник. Миналото е затворена книга. Колкото и пъти да я препрочиташ, страниците няма да се променят. Не се сърди със задна дата. Намери сили да затвориш вратата, но не с трясък, а с разбиране", подчертава неостаряващата красавица.

gabi

преди 7 минути

особено ако в миналото са те гърмяли в главата, докато джиткаш с поредния мафиот.

