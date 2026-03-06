Йоанна Темелквоа си изтри профилите

Актрисата Йоанна Темелкова, която приключи с кариерата си и емигрира в Испания, взе ново важно решение, пише България Днес.

Без колебание красавицата премахна акаунта си във фейсбук, след като цял месец бе жертва на хакерски атаки.

"Най-хубавият ден в живота ми. Изтрих си профила. Да знаете, че нямам и месинджър вече, обяви в свое инстаграм стори звездата от "Под прикритие". В последните 30 дни цели 20 пъти недоброжелатели се опитват да разбият акаунта й.

Атаките не ядосват Темелкова - те я мотивират по свое желание да изчезне от мрежата в реалността.