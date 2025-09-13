ЧРД! Цвети Пиронкова черпи днес

На 13 септември една от най-големите звезди на българския спорт - тенисистката Цветана Пиронкова - празнува своя 38-и рожден ден.

Родена в Пловдив през 1987 г., тя завинаги ще остане в историята като първата българка с полуфинал на "Уимбълдън" (2010), както и с четвъртфинали на US Open (2020) и „Ролан Гарос" (2016).

Цвети се превърна в символ на упоритост и стил на корта. През 2021 г. официално сложи край на професионалната си кариера, но името ѝ остава синоним на успех и достойнство в спорта.

В личния си живот Пиронкова е щастливо омъжена за Михаил Мирчев. Двамата имат двама синове - Александър, роден през 2018 г., и Виктор, който се появи през 2022 г. Самата Цвети неведнъж е споделяла, че семейството е най-голямата ѝ победа извън корта.