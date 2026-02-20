Алисия прави купон за 44-годишнината

Последни
За голям купон по случай 44-годишнината се готви Алисия, пише България Днес. Попфолк певицата има рожден ден на 1 март и вече е изявила желание да събере близките си, а след това и приятелите.

"Не останаха много от тях, но все пак ги има", казва певицата. Напоследък Алисия не издава нови песни и дори страни от хайлафа. Според нея няма причина за това, но предпочита, вместо да ходи по събития, да обмисля нова колекция дрехи.

По думите й: "И двете неща ми доставят удоволствие", казва изпълнителката. 

 

