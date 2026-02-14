Дара вае тяло за Евровизия

Усилена подготовка за Евровизия кипи в живота на тазгодишната ни представителка Дара.

Певицата бе засипана с хейтърски коментари, но е решена да отговори по най-добрия начин — с класиране на челните позиции в надпреварата.

За да бъде на върха, обаче, се изисква съвършена подготовка. Именно затова Дарина прекарва всекидневно часове във фитнеса, извайвайки тяло за милиони. С перфектна визия и избухващо сценично присъствие варненката е готова да се превърне в новата поп сензация на Европа.

Очакванията са големи, а амбицията — още по-голяма.