Дъщерята на Мира Добрева била тормозена в училище

Дъщерята на Мира Добрева – инфлуенсърката Лора, призна, че като тийнейджърка била тормозена от съучениците си.

Случило се, когато майка й решила да я премести от частно в държавно училище. Тогава тя се сблъскала с реалност, за която не била подготвена. Вместо да бъде просто дете сред останалите, тя се превърнала в мишена заради това, че родителката й е известна. „Трябваше да се оправдавам и да се крия”, споделя Лора. Опитът й да остане незабележима обаче имал обратен ефект. В този период едно от най-силните й желания било просто и ясно – да се върне в предишното си училище, където се чувствала защитена и приета.

В крайна сметка се случило точно това. Решението на Мира Добрева да върне дъщеря си в позната среда се оказало ключово за нейното възстановяване. След този тежък период Лора започнала да посещава психолог – решаваща стъпка за справянето с преживяното.