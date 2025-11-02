Дъщерята на Наталия Гуркова ще става художничка

Бившата „Мис България” Наталия Гуркова отново има повод да се гордее – дъщеря й Джорджия все по-уверено върви по артистичния път. 16-годишната красавица вече се изявява не само пред камера, но и с четка в ръка. Дори е участвала в изложба със своя авторска картина. Гуркова не крие вълнението си и споделя, че наследницата й проявява истински талант и усет към изкуството. „Тя винаги е била креативна – пее, танцува, рисува, има страшно богато въображение. Понякога я наблюдавам и виждам себе си в нея”, споделя Наталия с усмивка.

Артистичната жилка на Джорджия определено не е случайност. Като дете самата Наталия обожавала да твори с четките и боите, а също и да пее. Рисуването остава и до днес нейното лично убежище - начин да се откъсне от ежедневието и да разтовари натрупаното напрежение. „Когато имам нужда да остана сама със себе си, взимам четките и боите. Рисувам интуитивно, това ми носи покой”, признава бившата миска.

Джорджия от съвсем малка е влюбена в прожекторите. На едва шестгодишна възраст печели титлата „Малка Мис България”, която ѝ отваря вратите към международната сцена. В Бразилия момиченцето представя България сред деца от десетки държави, демонстрира певческите си умения и в крайна сметка печели състезанието. „Никога не съм я бутала насила в тези среди. Всичко стана по нейно желание”, уточнява Гуркова. И допълва: „Просто я подкрепям, когато виждам, че нещо я вдъхновява. Няма по-хубаво от това детето ти да открие себе си чрез изкуството”.

Днес, вече като тийнейджърка, Джорджия продължава да развива талантите си – взима уроци по рисуване и вокална подготовка, интересува се от моден дизайн и има вкус, който очевидно е наследен от известната й майка.

Наталия често си спомня за своето начало в света на модата. „През 1998 г., когато навлязох в модния бизнес, животът кипеше. Имаше ревюта, фотосесии, реклами, презентации на нови компании. Беше вълнуващо време, в което можеше да се изградиш като име. Днес нещата са по-трудни. Ако едно момиче иска да гради кариера в моделството, трябва да гледа към чужбина”, споделяла е Гуркова с реализъм, но и с нотка носталгия.

Освен талантлива дъщеря, тя има и син - 12-годишния Кристиян. Както повечето момчета на тази възраст, той е запален по футбола и мечтае да стане професионален играч. „Опитвам се да го науча да бъде джентълмен, да държи на думата си, да уважава хората и най-вече да има чувство за хумор. Умът и хуморът винаги вървят заедно”, казва Гуркова.

Двете деца са плод на любовта й с черногорския бизнесмен Джордже Михалевич, който бе трагично убит през 2018 г. в ЮАР. Тогава животът на Наталия се преобърна изцяло. „Когато загубиш човек, когото обичаш, светът спира да се върти. Минах през дълъг период на болка и депресия, но трябваше да се изправя заради децата”, признавала е тя.

След трагедията Гуркова постепенно намери сили да продължи напред. Днес тя не само успява да бъде и майка, и баща, но и се справя повече от достойно. „Преди отговарях за децата, а съпругът ми - за финансовата част. Сега аз нося всичко на плещите си. За щастие, майка ми е винаги до мен. Без нея нямаше да се справя”, казва с благодарност Наталия.

След трудния период тя решава да започне отначало. Захваща се с работа в сферата на застраховането и пенсионното осигуряване, където бързо се налага и дори получава награда за изключителни постижения. Колегите й я описват като „човек с чар, харизма и упоритост, който умее да печели доверие”.

В същото време Наталия не изоставя страстта си към модата – създава собствен бранд, който вече печели популярност и положителни отзиви. Бившата миска вярва, че успехът идва при онези, които не спират да се развиват. „Нищо не ми е подарено. Изграждам живота си отново - бавно, но с вяра и любов”, споделя тя. Сега 48-годишната брюнетка изглежда по-уверена и балансирана от всякога. След преживените трудности тя намира смисъл в малките неща – усмивката на децата, уюта у дома и възможността да твори. Казва, че когато погледне към Джорджия, вижда не само младо и артистично момиче, но и отражение на собствената си сила. „Най-големият ми успех не са титлите за красота, нито бизнесът с дрехи, а това, че отглеждам добри, чувствителни и талантливи деца”, казва Наталия. Джорджия пък с всяка своя стъпка доказва, че е достойна наследница на една от най-известните носителки на титлата „Мис България”.