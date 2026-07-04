Диана Димитрова: Два месеца ваях сладката фигурката на Лили Иванова!

Монументът "Камбаните", Георги Калоянчев и богинята Хеката са само част от произведенията на сладкарката

Грандпримата на родната музика Лили Иванова оживя от захар благодарение на златните ръце на изкусна сладкарка. С усърдие и талант даровитата Диана Димитрова изработва фигурка на певицата, която е 1:1 с оригинала.

По сладкото произведение тя работи в рамките на близо два месеца. Скулптурата създава за изложбата "My Bulgaria-Моята България", чието юбилейно издание се провежда тази година под надслов "Разкажи България". Диана решава да опише страната ни чрез артист с неподражаемо присъствие, който със своя талант, воля и отдаденост се е превърнал в символ на висок професионализъм.

Досущ като истинска е

"Важно е да уточня, че това не е торта, а художествено произведение. Композицията е изработена изцяло от захарно тесто за моделиране. Въпреки че е направена от такива материали, творбата не е предназначена за консумация и при правилно съхранение може да запази вида си дълги години", уточнява пред "България Днес" Димитрова.

Красивата фигурка майсторката създава по картина на художника Васил Горанов. Захарната Лили е облечена с черно сако, джинси и бяла пола тип наметало. Важен акцент са емблематичните й високи токчета. В допълнение към нея сладкарката прави фон като галерия от спомени и роли. За да постигне крайния резултат, разглежда стотици снимки, изучава характерните черти на прототипа, прави множество проби и корекции.

"Когато моделираш толкова важен човек, всеки милиметър е от значение", констатира тя.

Произведението авторката изпраща като подарък на естрадната прима, която е повече от впечатлена. В знак на признателност Иванова помества снимка на захарната си дубльорка в пост в социалните мрежи. В него певицата благодари от сърце за големия жест.

"Беше изключително вълнуващо да видя моята захарна Лили в официалната страница на Лили Иванова. Фактът, че самата тя оцени труда ми, е признание, което ще помня дълго", радостна е за развоя на събитията Димитрова.

Диана признава, че симпатизира на музикалната легенда не само като творец, но и като човек.

"Тя е олицетворение на смелостта да бъдеш себе си, да се развиваш непрекъснато и да имаш силата да оставяш следа, която не избледнява. Била съм на нейни концерти. Невероятна е харизмата, с която завладява публиката", категорична е скулпторката за любимката на поколения нашенци.

Калоянчев в ролята на Бай Ганьо оживява в ръцете на авторката

Майсторката с паметника "Камбаните"

Произведенията са уникални

Освен захарната Лили сладкарката създава и други уникални произведения. Сред тях са монументът "Камбаните", любяща майка, посветена на красотата на българката, люляково момиче, богинята Хеката и много други. Има и проект в чест на българското кино, изобразяващ Бай Ганьо, изигран от великия Георги Калоянчев.

Впечатляваща техника

Димитрова влага голямо въобръжение

За нея вдъхновението е навсякъде, стига да имаш искрицата, която да запали ентусиазма.