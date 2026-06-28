Джулиана Гани иска дъщеря от полицая Теодор

Джулиана Гани би се радвала семейството й да се увеличи с още един член. Тя вече е майка на двама сина, но твърди, че няма нищо против да дари любимия си мъж Теодор Гецов и с дъщеря, ако така е отредила съдбата. Засега двамата се радват на семейния живот и не бързат, но блондинката не изключва възможността отново да стане майка.



Риалити звездата има двама наследници. Големият Давид е от брака й с фитнес инструктора Илиян Найденов, а малкият Кай е плод на връзката й с настоящия ѝ партньор Теодор Гецов. Именно покрай второто си дете Джулка открива спокойствието, което дълго време й липсвало, и сега е категорична, че семейството е най-важното нещо в живота ѝ.



Любовната история между Джулиана и Теодор започва малко след края на брака й с Илиян. По онова време Гецов работел като полицай. Натовареното ежедневие и непрекъснатите ангажименти обаче му оставяли малко време за близките. Под влиянието на Гани той взел решение да напусне системата на МВР, за да може да прекарва повече време със семейството си. С днешна дата Теодор е неотлъчно до любимата си и се изявява като неин фотограф, видеограф и монтажист. Именно той стои зад голяма част от кадрите, които инфлуенсърката публикува в социалните мрежи.

Името на Гани продължава да се свързва най-вече с провокативни фотосесии и скандали, но в настоящия момент тя е насочила вниманието си към дома, децата и пътуванията. Силиконката има зад гърба си много еротични снимки, участия в различни телевизионни формати и немалко светски изяви, но признава, че вече най-много я радват екзотичните пътешествия, както и моментите с децата и благоверния й. Последното далечно приключение на Джулка и Теодор беше в Китай, откъдето не пропуснаха да покажат впечатляващи кадри и да споделят емоциите си с последователите си.



Преди да стигне до сегашната ситуация в личния си живот, Гани премина през тежък период след раздялата с Илиян Найденов. Разказвала е, че след края на връзката им фитнес инструкторът заминал за Монтана заедно със сина им Давид и в продължение на шест месеца не позволявал на майката да вижда детето. По думите на блондинката бившият се опитвал да й отмъсти за раздялата именно чрез момченцето. По това време разводът им все още не бил финализиран, а Джулиана потърсила съдействие от полицията. Оттам обаче й обяснили, че без съдебно решение възможностите за намеса са ограничени. Отчаяна, Гани често пътувала до Монтана с надеждата да прегърне сина си, но бившият ѝ съпруг не отговарял на телефонните ѝ обаждания и не я допускал до детето. Тежките месеци се отразили сериозно на психиката на моделката. Тя признава, че изпаднала в депресивни състояния и именно тогава намерила опора във вярата. Започнала редовно да посещава църква и е убедена, че именно молитвите и духовната подкрепа са й помогнали да премине през най-трудния период в живота си.



След официалния развод Джулиана предпочела да избегне нови конфликти и съдебни битки. Така отношенията й с Илиян постепенно се успокоили. С времето тя успяла да възстанови връзката със сина си. Макар че отношенията между бившите съпрузи все още не са особено близки, поне са постигнали някакво примирие в името на детето.



Малко след края на брака си Джулиана среща Теодор Гецов. Връзката им се развива бързо и скоро се появява малкият Кай. Оттогава Гани не спира да хвали партньора си и често го определя като най-голямата си опора. Блондинката е категорична, че до себе си има човек, който я разбира и подкрепя във всичко. Въпреки че е семейна жена, риалити звездата не се е отказала напълно от провокативните фотосесии. Според нея именно по-смелите кадри предизвикват най-голям интерес в социалните мрежи. Тя неведнъж е подчертавала, че снимките с по-предизвикателен характер събират значително повече внимание, отколкото семейните фотографии.



Не е тайна, че Джулиана е претърпяла редица естетични корекции. През годините тя неведнъж е лягала под ножа в името на мечтания външен вид. Въпреки че преди време обеща да намали процедурите, блондинката продължава да държи на перфектната си визия. Днес обаче, независимо от блясъка, телевизионните изяви и популярността, Гани сякаш е открила друго измерение на щастието. Тя не крие, че най-голямата й мечта е домът да бъде изпълнен със смях и детски гласове. А ако след двамата синове Давид и Кай съдбата реши да я дари и с дъщеря, блондинката със сигурност няма да се противопостави на този подарък.



