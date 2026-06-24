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Едже Иртемот "Шербета" почина само на 35

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Едже Иртемот "Шербета" почина само на 35

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Трагична новина шокира турския шоубизнес, пише  Галерия.

Популярната актриса Едже Иртем е починала внезапно в дома си, едва ден след като отбеляза 35-тия си рожден ден на 14 юни. Последният й пост е с благодарности към своите фенове за отправените поздравления към нея за личния й празник.

Смъртта й разтърси турските медии и предизвика вълна от реакции сред почитателите на популярната телевизионна поредица. Тя е изпитала неразположение, докато е била в компанията на майка си, а пристигналият медицински екип не е успял да спаси живота й.

Данните сочат, че причината е сърдечен удар. 

 

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