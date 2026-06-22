Като от Temu! Попиляха Алекс Богданска заради гарсониерка за половин милион (КАДРИ) https://hotarena.net/laifstail/kato-ot-temu-popilyaha-aleks-bogdanska-zaradi-garsonierka-za-polovin-milion-kadri HotArena.net

Алекс Богданска се оказа в центъра на неочаквана буря, след като показа луксозния си апартамент, който вече продава за внушителните 370 000 евро. Вместо възхищение обаче, жилището предизвика истински ураган от критики в социалните мрежи, а коментарите под видеото, в което моделката и интериорният дизайнер Нели Атанасова-Сано представят проекта, стават все по-безпощадни.

Според потребители в интернет апартаментът е малък, нефункционален и абсурдно надценен, независимо от модерното обзавеждане и локацията му.

Най-сериозните критики са насочени към дневната. Огромен диван заема почти цялото пространство, но телевизор липсва. Това моментално провокира шеги в мрежата.

„За какво е този диван, като няма какво да гледаш срещу него?“, пита потребител.

Друг добавя саркастично:

„Ще лежиш и ще си гледаш босите крака.“

Кухнята също не успя да впечатли зрителите. Част от коментарите я определят като „черна кутия без характер“, а други са категорични, че подобно обзавеждане може да се види във всяка квартира под наем или Airbnb жилище.

Не по-малко критики отнася и спалнята. Според потребители липсват достатъчно места за съхранение, а огромните огледала с масивни черни рамки визуално правят пространството още по-тясно вместо да му придават дълбочина.

Особено болезнена за авторите на проекта се оказа оценката на зрителите за цялостната концепция.

„Апартаментът изглежда като обзаведен от каталог на Temu“, гласи един от най-харесваните коментари.

Други са още по-директни: „Бяло, бежово и черно. Голямо творчество“, „При милиони каталози с мебели, мазилки и аксесоари не е философия да се правиш на дизайнер“, „Това не е луксозен дом, а скъпо Airbnb“.

Мнозина смятат, че жилището е подходящо най-много за отдаване под наем на сам човек, но трудно биха си представили семейство да живее комфортно в него.

Допълнително недоумение предизвика и цената. Според критиците подобен имот може и да струва няколкостотин хиляди лева заради локацията си, но близо 370 000 евро им се виждат крайно пресилени.

Засега Алекс Богданска не е коментирала негативните реакции. Вместо похвали за дизайнерските решения обаче, проектът се превърна в една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи, а потребителите продължават да спорят дали става дума за луксозен градски дом или за поредния скъп интериорен експеримент без особена практическа стойност.