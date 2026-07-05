Елена Петрова се опъна

Елена Петрова винаги е била сред най-младоликите родни актриси, но напоследък почитателите й не спират да отбелязват, че изглежда по-свежа от всякога. Според мнозина лицето й е видимо по-стегнато, контурът на челюстта е по-ясно очертан, а кожата – гладка и озарена.

„Времето сякаш е спряло за нея”, „Изглежда по-добре отпреди десет години” и „Каква е тайната й?” Наистина изглежда невероятно!” – това са само част от коментарите под нейни снимки в социалните мрежи.

Актрисата не е споделяла дали е прибягвала до инжекционни естетични процедури. Възможно е да е заложила на съвременни нехирургични методи за подмладяване, които стягат кожата и освежават лицето, без да променят естествените черти. Подобни интервенции стават все по-предпочитани сред популярните личности, тъй като осигуряват дискретен и естествен ефект. Едно е сигурно – Петрова продължава да бъде сред най-красивите и харизматични български актриси.