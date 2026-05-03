Емилия целуна мъжа си като Гацо Бацов

Емилия целуна мъжа си – бизнесменът Жорж Башур, докато все още беше в образа на Гацо Бацов в шоуто за имитации „Като две капки вода“ по Нова тв. И сподели кадър с този момент в инстаграм. Това безспорно ще е незабравим спомен и за двамата.

Жорж Башур е видимо развеселен, след като е гледал на живо жена си да имитира емблематичния образ на актьора Краси Радков и изпълнението му на парчето „Жик так“. Емилия е споделяла, че се е осмелила да се включи в „Капките“ тъкмо, заради мъжа си. Бизнесменът я мотивирал и вдъхновявал да излиза от зоната си на комфорт и в резултат Емилия се осмелявала да поема рискове в кариератаси. Като например, да пее на друг език. Така че Жорж Башур има голяма заслуга и за международните хитове, в които Емилия участва в последните години, и за участието й в шоуто на продуцента Магърдич Халваджия, в което е сред фаворитите.