Жената на Криско махна хиалурона от устните

Инфлуенсърката Цветелина Петрова, половинката на хитовия изпълнител Криско, е решила да се раздели с хиалурона в устните си.

Красавицата призна, че от месеци обмисляла да разгради филъра, но все не се осмелявала да го направи. Нейни приятелки я наплашили, че процедурата е много болезнена. В крайна сметка обаче естетична дерматоложка на Цвети я убедила, че е време поне горната устна да бъде разградена, за да изглежда лицето ѝ по-естествено и хармонично.

Брюнеткатта събрала смелост, преминала през процедурата и вече е категорична, че не съжалява за решението си. „Чувствам се по-красива сега! Не ме е боляло!”, сподели жената на Криско.

Устната й започнала постепенно да спада и да възвръща естествения си вид. Според Петрова тенденцията към прекалено уголемени джуки вече остава в миналото. „Не е модерно да имате две надути наденички на лицето!”, казва за финал инфлуенсърката.