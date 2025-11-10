Последни
Популярни
Горещи

Ергенката Бранимира се буди с букет върху колата си

https://hotarena.net/az-jenata/ergenkata-branimira-se-budi-s-buket-varhu-kolata-si HotArena.net
HotArena.net
770
Ергенката Бранимира се буди с букет върху колата си

HotArena.net
770

Романтика или мистериозен обожател? Красавицата Бранимира от хитовото риалити „Ергенът" започна деня си като в сцена от филм - с букет свежи рози, оставен върху капака на колата й, пише България Днес.

Събитието се разигра рано сутринта пред дома й, а съседите разказват, че Бранимира била повече от изненадана.

„Усмихна се и направи снимка - явно не е за първи път!", споделя очевидец. Феновете вече гадаят кой стои зад романтичния жест - таен ухажор или бивш участник от „Ергенът"? Каквото и да се крие зад розите, едно е ясно - любовта пак почуква, този път по капака на колата й. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

1 Коментара

Gromez

преди 1 час

Това е невероятно-сега момичетата сами ме влачат в леглото. Ако искате същото, прочетете в моя блог:--- https://h1.nu/mblog

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.