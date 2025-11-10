Ергенката Бранимира се буди с букет върху колата си

Романтика или мистериозен обожател? Красавицата Бранимира от хитовото риалити „Ергенът" започна деня си като в сцена от филм - с букет свежи рози, оставен върху капака на колата й, пише България Днес.

Събитието се разигра рано сутринта пред дома й, а съседите разказват, че Бранимира била повече от изненадана.

„Усмихна се и направи снимка - явно не е за първи път!", споделя очевидец. Феновете вече гадаят кой стои зад романтичния жест - таен ухажор или бивш участник от „Ергенът"? Каквото и да се крие зад розите, едно е ясно - любовта пак почуква, този път по капака на колата й.