Ергенката Венета Костова се омъжва за побойник

Ергенката Венета Костова е щастливо влюбена в турчина Юджел Изет и двамата подготвят сватба в София. Блондинката вече е сгодена за богаташа, който я гледа като писано яйце. Венчавката ще се състои през пролетта на 2026 г.

Венета не е първото известно гадже на Юджел. Преди години той имаше връзка с Мис България 2014 Симона Евгениева, която преби от ревност. Унизителната сцена се случила в Истанбул, където победителката от Монтана отлитала всеки уикенд. Там Симона се отдавала на ласките на заможния Изет, чийто баща има петролна рафинерия. Според слуховете той издържал нашенката, като й давал „джобни” всеки месец по 20 бона. Само че имал условие тя да не излиза вечер след 22 часа и да прекъсне нощния живот. Хубавицата обаче не изпълнила това условие и затова била солидно бушонирана от гаджето си, с което изкарали заедно 3 години, припомнят запознати. След като я набил, той я изгонил позорно от къщата си в Истанбул и така приключила приказката им.