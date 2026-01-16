Фолкзвездата Селина къпе слон по прашки

Колко горещо може да стане в Тайланд? Доста, щом в пределите му е сексбомбата Селина. В разгара на зимата младата фолкзвезда грабна банския и се отправи на екзотична почивка в град Пукет, пише България Днес.

Там сред лукса на тропиците силиконката практикува интересно занимание - къпане на слон в езеро. Облечена в изрязан бански, разкриващ греховното й дупе, красавицата хваща четката, търкайки нежно грамадното животно. В ръцете на Селина слончето определено си умира от кеф и затова я дарява с топла милувка.