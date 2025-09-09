Последни
Галена изпече баница за изложба

Галена направи показно на готварските си умения, видя „България Днес“. Попфолк звездата качи видео, на което вади от фурната огромна баница, с бухнала и апетитно зачервена коричка.

Певицата често се снимаше в кухнята на хасиендата на своя близък приятел и колега Азис, където двамата се състезаваха кой е по-по-най в кулинарията.

„Галена, ти си върхът във всичко! Изби рибата с тази баница! Направо е готова за изложба!“, възхищават се нейни фенове. Самата изпълнителка обаче едва ли ще отхапе и късче от тестеното изделие, защото от години е на сурова диета.

 

